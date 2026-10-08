Al via “Trovarsi”, la nuiva stagione del Canovaccio

Sarà presentato ufficialmente il nuovo cartellone teatrale del Teatro del Canovaccio domenica 11 ottobre ore 20,30 presso la propria sede in Via Gulli, 12 a Catania.

Sette appassionanti spettacoli e ben tre turni per gli abbonamenti: i venerdì alle ore 21,00, sabato e domenica ore 17.30.

Si comincia con “Fifì o della fibromialgia”, di e con Laura Giordani, produzione C.T.S. Centro Teatrale Siciliano, dal 6 al 8 novembre 2026.

Dal 4 al 6 dicembre Barbara Gutkowski e Loriana Rosto presentano “Sibilla e Milena – un viaggio chiamato abisso”, di S. Aleramo e F. Kafka, ideazione scenica e regia di Silvio Laviano, produzione Babele Teatro.

A seguire, il nuovo anno parte da “Classe di ferro”, di Aldo Nicolaj, regia di Franco Giorgio, con Ketty Governali, Aldo Toscano, Giovanni Zuccarello, produzione Teatro del Canovaccio, dal 22 al 24 gennaio 2027.

Dal 26 al 28 febbraio, Stefania Micale, Valeria Roccella e Valerio Santi portano in scena un testo di J.P. Sartre, “A porte chiuse”, adattamento e regia di Marco Longo, produzione Teatro del Canovaccio.

“Generali a merenda” di Boris Vian, regia di Gaetano Lembo, con Viviana Toscano ed un cast ancora da definire, andrà in scena dal 19 al 21 marzo. Produzione Teatro del 3.

Dal 2 al 4 Aprile, Egle Doria e Luana Rondinelli in “Medea” di Chiara Putaggio, regia di Giovanni Carta. Produzione Madè.

Chiuderà la stagione teatrale 2026\2027 del Teatro del Canovaccio, la messa in scena di “Etera”, regia di Valentina Bighetti, con Valentina Bighetti, Carmelo Guerrieri, Alonso Batolomè. Produzione Terra e Popoli Onlus per Teatro Randagio.

Per informazioni e prenotazioni: 3914888921 – 3398284490

Costo abbonamento 85€

info@teatrodelcanovaccio.it