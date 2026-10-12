Al Teatro Don Bosco tante risate e fragorosi applausi per “Tesoro non è come credi” di Luca Micci

Catania- Applausi senza sosta per lo scoppiettante inizio della III stagione “Le Mille e una farsa” di Luca Micci che inaugura il cartellone con la spassosa commedia “Tesoro non è come credi” di Paolo Caiazzo riadattata dall’attore e regista Luca Micci, che per tutti e due gli atti della messa in scena coinvolge il numeroso pubblico presente.

Il ritmo serrato dei dialoghi e le incalzanti vicende ricche di esilaranti gag tra il protagonista Michele, interpretato da uno spumeggiante Luca Micci, un fotografo che non ha più un lavoro stabile fino a quando l’ex collega Fabrizio, Aldo Mangiù, gli propone un ambizioso servizio fotografico con una famosa modella da copertina, una sinuosa ed estremamente ironica Viviana Toscano, che senza troppi giri di parole provoca le gelosie della moglie, interpretata da una credibile Barbara Cracchiolo, intimorita da una mamma- suocera molto variopinta ed esagerata in ogni suo gesto e parola interpretata da una straordinaria Eleonora Musumeci.

Una commedia adatta a tutta la famiglia, ricca di equivoci, sospetti e strane ripicche che sfrutta esasperando per il piacere della buona risata le qualità più eccentriche dei personaggi come il sedicente mago indiano, Pippo Toscano, o i giornalisti in incognito delle testate più importanti di Francia e Spagna, interpretati da Gaetano Iacona e Ilenia Scaringi, disposti a tutto pur di ottenere foto e numeri sempre più alti nei social facendo riflettere il numeroso pubblico sul rapporto fra la gente comune e il mondo dello spettacolo considerati come mete da raggiungere a tutti i costi scoprendo che sono l’illusione di una realtà che non è mai come si crede.