Teatro Amore Mio Produzioni celebra la nuova drammaturgia per raccontare la società con gli occhi dei ragazzi

Catania- “I giovani, il loro potenziale artistico ed umano e la voglia di dar loro voce attraverso la nuova drammaturgia per raccontare le contrastanti emozioni del nostro quotidiano”. Questo è il mood della II stagione di Teatro Amore Mio Produzioni diretta ed impaginata dall’attore e regista Orazio Marletta, giovane promessa del teatro catanese, presentata ai microfoni della Sala Teatro di Piazza Scammacca dalla giornalista Elisa Guccione al numeroso pubblico presente.

“Sarà una stagione che parla ai ragazzi ma anche a quegli adulti che vogliono vivere il teatro attraverso un linguaggio più immediato ed innovativo- dichiara Orazio Marletta premiato a Taormina alla terza edizione del premio Wilhem Von Gloeden promosso dall’Associazione Jacques Fersen come talento emergente- che si nutre di emozioni ma non dimentica le nostre storie e la nostra cultura”.

Quattro gli spettacoli in programmazione da ottobre a maggio in scena nel rinnovato ed elegante Teatro Maria Ausiliatrice, all’interno dello storico Istituto salesiano di via Caronda a Catania, che veicolano messaggi socio educativi sposando la funzione pedagogica culturale del Teatro.

S’inaugurerà la stagione venerdì 30 e sabato 31 ottobre con “I fantasmi romantici di Villa Daniele” dedicato alla storia della villa nobiliare abbandonata di Mascalucia; sabato 12 e domenica 13 dicembre si continua con “Karma Kristmas“, uno spettacolo dedicato allo spirito del Natale che s’ispira a Dickens; ad aprile sabato 17 e domenica 18 sarà la volta dello spettacolo introspettivo dal titolo “Sei nell’anima” che parla di autismo senza cadere nei luoghi comuni della malattia; ultimo spettacolo in programmazione sabato 9 e domenica 10 maggio la pièce “Ti presento la mia pazza strana famiglia” che strizza l’occhio al film “Ti presento i miei” che chiuderà la rassegna.

Spettacolo fuori abbonamento il testo di Micheal Billa dal titolo la “Commedia essenziale“, che andrà in scena a Piazza Scammacca venerdì 19 febbraio.

Tanti gli incoraggiamenti e i consigli da parte dei professionisti del teatro come quelli dei registi ed attori Santi Consoli e Nicola Costa e del mecenate culturale Riccardo Tomasello, i quali hanno apprezzato l’audacia di Marletta ricordandogli che solo lo studio e l’impegno possono aiutarlo ad ottenere risultati.

“Ogni spettacolo- conclude Orazio Marletta- è stato creato e sarà messo in scena con una visione di teatro dal carattere squisitamente cinematografico che si avvale di giovani talenti che scelgono il palcoscenico come alternativa alla quotidianità mettendo in atto la funzione sociale teatro”.