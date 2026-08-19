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Textures di Seby Burgio è il nuovo spettacolo della rassegna “Jazz e Swing della Mab eventi”

Textures di Seby Burgio è il nuovo spettacolo della rassegna “Jazz e Swing della Mab eventi”

19.08.2026.

Catania- Nuovo appuntamento con l’applaudita rassegna “Jazz & Swing, nel cuore di Catania” della Mab Eventi del crooner e ceo Antonio Campanella che, per il cartellone del Catania Summerfest, lunedì 24 agosto, alle ore 21.00, sul palco del Palazzo della Cultura vedrà esibirsi il pianista Seby Burgio in “Textures“.IMG-20260819-WA0048

“Lo spettacolo- dichiara Antonio Campanella- è un viaggio introspettivo attraverso il mondo creativo di una nostra eccellenza siciliana tra le più acclamate della scena del jazz dove l’artista si confida al pianoforte e alle tastiere condividendo le sue emozioni più profonde”.IMG-20260819-WA0047
Ogni nota di Seby Burgio è un pennello che dipinge paesaggi interiori come un filo che tesse trame e dà corpo ad un universo sonoro unico ed intimo per un concerto che parla di creazione, libertà e ispirazione.Locandina16-9
“Textures- continua Campanella- è un gioco di costruzioni e distruzioni dove le melodie nascono, si trasformano si contaminano e sublimano in una riflessione su che cosa è o può essere il jazz oggi, in un continuo confronto e scontro con i suoni, i ritmi e le leggi dell’armonia musicale”.

Ingresso gratuito su prenotazione obbligatoria

prenotazioni.mabeventi.com

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