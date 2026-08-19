Textures di Seby Burgio è il nuovo spettacolo della rassegna “Jazz e Swing della Mab eventi”

Catania- Nuovo appuntamento con l’applaudita rassegna “Jazz & Swing, nel cuore di Catania” della Mab Eventi del crooner e ceo Antonio Campanella che, per il cartellone del Catania Summerfest, lunedì 24 agosto, alle ore 21.00, sul palco del Palazzo della Cultura vedrà esibirsi il pianista Seby Burgio in “Textures“.

“Lo spettacolo- dichiara Antonio Campanella- è un viaggio introspettivo attraverso il mondo creativo di una nostra eccellenza siciliana tra le più acclamate della scena del jazz dove l’artista si confida al pianoforte e alle tastiere condividendo le sue emozioni più profonde”.

Ogni nota di Seby Burgio è un pennello che dipinge paesaggi interiori come un filo che tesse trame e dà corpo ad un universo sonoro unico ed intimo per un concerto che parla di creazione, libertà e ispirazione.

“Textures- continua Campanella- è un gioco di costruzioni e distruzioni dove le melodie nascono, si trasformano si contaminano e sublimano in una riflessione su che cosa è o può essere il jazz oggi, in un continuo confronto e scontro con i suoni, i ritmi e le leggi dell’armonia musicale”.

Ingresso gratuito su prenotazione obbligatoria

prenotazioni.mabeventi.com