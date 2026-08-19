Al Palazzo della Cultura il crooner Antonio Campanella regala emozioni in musica con il mito di Frank Sinatra

Catania- Il Palazzo della Cultura è gremito. Il pubblico di tutte le età alle calde note di brani immortali come “Fly me to the moon”, “The Lady is a tramp”, “My Way”, “Strangers in the night” e “New York New York” di Frank Sinatra cantate dalla magica voce del crooner Antonio Campanella, front man e leader della Chicky Mo Swing Band, si emoziona e chiede a gran voce numerosi e ripetuti bis in perfetto stile Las Vegas.

Lo show “Tanti auguri Frank“, per una produzione Mab Eventi, nell’ambito del Catania Summerfest, omaggia anche con il supporto di immagini storiche la parabola umana ed artistica di un vero talento che tra musica, cinema e teatro è diventato una vera leggenda.

La lunga storia d’amore in musica di Frank Sinatra, dagli esordi alla consacrazione del mito, vede avvicendarsi sul palco diversi artisti di qualità come il giovane Pietro Agnello, volto di “Io Canto Generation” di Canale 5, per l’omaggio al giovane Sinatra con la perfetta interpretazionedi “Night and Day”, il chitarrista Torquato Tricomi che ha suonato “La ragazza di Panema” per ricordare l’incontro con Jobim, la splendida voce della cantante Carla Basile che ha interpretato in duetto con Campanella una particolare ed emozionante versione del capolavoro “All The Way” e Matteo Vinciguerra nelle vesti del piccolo Sinatra protagonista di un delicato cameo capace di aggiungere un momento di magia e sogno all’intero spettacolo.

La serata di gala, dedicata al ricordo della mamma di Antonio Campanella, è stata un crescendo di emozioni come il numero di artisti che si sono susseguiti sul palco dalla storica formazione della Chicky Mo Swing Band composta da Giuseppe Fucile al sax ed alla Direzione Musicale, Salvo Pappalardo alla batteria, Adriano Cristaldi al contrabbasso, e Rosario Di Leo e Francesco Greco al pianoforte, ed altri dodici straordinari musicisti: Alberto Asero, Andrea Liotta, Ivan Rinaldi, Marcello Leanza, Salvo Riolo, Francesco Virgata, Nando Sorbello, Giovanni Bonanno e il raffinatissimo quartetto d’archi Dammen Quartet, per un vero vortice di emozioni ed endorfine positive per una serata ricca di stile e glamour. Catania per una notte grazie al progetto artistico di Antonio Campanella e alla sua calda voce ricorda in modo ineguagliabile Frank Sinatra, che da figlio di emigranti padre siciliano e madre ligure ad artista americano più famoso al mondo, non ha mai smesso di emozionare e far innamorare con la sua eterna musica.