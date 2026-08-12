Antonio Campanella e la Chicky Mo Swing Band con il concerto “Go Man!” omaggia i grandi dello swing italiano

Catania- “Il concerto sarà un vero e proprio show dedicato all’età d’oro dello Swing in Italia, un viaggio musicale che celebra il genio creativo dei grandi maestri italiani che hanno

saputo fondere il ritmo americano con l’ironia e la melodia della nostra tradizione”. Così il crooner e Ceo della Mab Eventi Antonio Campanella front man della Chicky Mo Swing Band parla dell’atteso concerto “Go Man! Omaggio allo Swing italiano“, che andrà in scena venerdì 21 agosto, alle ore 21.00, ad Aci Bonaccorsi a Piazza della Regione.

“Natalino Otto, Nicola Arigliano, Fred Buscaglione e Renato Carosone– spiega Antonio Campanella voce di riferimento tra i più autorevoli interpreti della musica jazz, swing e del Sinatra style– sono gli artisti con i loro brani intramontabili a cui renderemo omaggio con il nostro spettacolo amato dal pubblico di tutte le età”.

Questo progetto- come tiene a sottolineare Campanella- nasce dalla volontà di celebrare la cultura dello Swing italiano.

“Celebrare questi brani in un contesto come il nostro- aggiunge il crooner catanese- significa non solo omaggiare la positività e la grande energia che questa musica emana ma significa onorare la vita attraverso un linguaggio universale”.

Artisti come Buscaglione e Carosone hanno dato una nuova veste al genere, riuscendo nell’impresa di essere citati e apprezzati anche dalla critica e dal pubblico statunitense.

Ad accompagnare la voce di Antonio Campanella i musicisti della Chicky Mo Swing Band composta da Giuseppe Fucile, al sax, Francesco Greco, al pianoforte, Adriano Cristaldi, al contrabbasso, e Salvo Pappalardo, alla batteria, i quali daranno vita a delle raffinate esecuzioni jazzistiche e spregiudicate allo stesso tempo capaci di farsi contagiare dal travolgente swing del concerto.