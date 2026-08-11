Per la rassegna “Jazz & Swing, nel cuore di Catania” ritorna in scena l’applaudito show “Tanti Auguri Frank” della Chicky Mo Swing Band

Catania- Dopo il successo di critica e di pubblico dello scorso inverno al Teatro Ambasciatori, a grande richiesta, la Chicky Mo Swing Band ritorna di nuovo in scena con l’amato show musicale “Tanti Auguri Frank“, dedicato alla storia, alla musica e al mito di Frank Sinatra.

Martedì 18 agosto, alle ore 21.00, al Palazzo della Cultura per il cartellone “Jazz & Swing, nel cuore di Catania“, nell’ambito del Catania Saummerfest, per una produzione Mab Eventi la voce del crooner Antonio Campanella, leader e frontman della formazione, guiderà il pubblico in un viaggio appassionante attraverso la vita e la carriera di The Voice, con uno spettacolo costruito come un vero crescendo narrativo e musicale.

“Canto la musica di Frank Sinatra da ben 35 anni- dichiara Campanella- e lo spettacolo anche stavolta sarà un cammino che andrà dal giovane Frank all’artista diventato leggenda, con una crescita progressiva anche sul palco: dal quintetto alla piccola orchestra, per uno show in grande stile e per un doveroso omaggio alla sua parabola umana e artistica”.

In perfetto stile Las Vegas Campanella, con la collaborazione sul palco, in particolari momenti del concerto, di artisti come il giovane Pietro Agnello, volto di “Io Canto Generation” (Canale 5), per l’omaggio al giovane Sinatra, il chitarrista Torquato Tricomi per l’omaggio all’incontro con Jobim, la cantante Carla Basile che interpreterà in duetto una particolare ed emozionante versione del capolavoro All The Way, metterà in scena un vero spettacolo concerto capace di fondere musica e show in un’unica, indimenticabile esperienza.

Il piccolo Matteo Vinciguerra sarà protagonista di un delicato cameo capace di aggiungere un momento di magia e sogno all’intero spettacolo.

Ad affiancare sul palco la storica formazione della Chicky Mo, composta da Giuseppe Fucile al sax ed alla Direzione Musicale, Salvo Pappalardo alla batteria, Adriano Cristaldi al contrabbasso e Rosario Di Leo e Francesco Greco al pianoforte, altri dodici straordinari musicisti: Alberto Asero, Ivan Rinaldi, Marcello Leanza, Salvo Riolo, Francesco Virgata, Nando Sorbello, Giovanni Bonanno, Salvo Assenza e il raffinatissimo quartetto d’archi Dammen Quartet, per un vero vortice di emozioni ed endorfine positive.

“Tanti Auguri Frank- conclude l’artista- è uno spettacolo, senza voler esagerare, che parla all’anima del pubblico attraverso le travolgenti note delle celebri All or Nothing at All, Fly Me to the Moon, The Lady Is a Tramp, My Way, New York, New York che omaggia la parabola umana ed artistica di un vero talento che tra musica, cinema e teatro diventato una vera leggenda”.

Ingresso gratuito su prenotazione obbligatoria

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