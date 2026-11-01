Tra riflessione sociale e romanticismo gotico “I fantasmi romantici di Villa Daniele” di Orazio Marletta conquistano il pubblico

Ph Dino Stornello

Catania- Amore, leggenda, storia ed anche tanto pathos per il coinvolgente debutto di stagione di “Teatro Amore Mio Produzioni” con l’applaudito spettacolo “I fantasmi romantici di villa Daniele” scritto e diretto dal giovane e talentuoso Orazio Marletta.

Sul palco del rinnovato teatro Maria Ausiliatrice, all’interno dello storico Istituto salesiano di via Caronda a Catania, 9 giovani youtuber con l’hobby di visitare case abbandonate ed infestate si ritrovano a scoprire quali segreti e misteri siano nascosti dietro le mure abbandonate di Villa Daniele e quale dolore hanno affrontato i suoi abitanti che oggi anime inquiete vivono in loop i loro drammi confrontandosi con i curiosi visitatori.

Lo spettacolo è una riflessione su temi importanti che, nel corso del tempo non sono stati affrontati e superati, come la piaga del

femminicidio frutto del patriarcato e del maschilismo.

Marletta, protagonista anche sulla scena, nelle vesti del giovane Giuseppe anima in pena per la sua Rosa, interpretata da Antonella Massimino, e data in sposa al perfido barone Daniele, interpretato da un ottimo Armando Garufi, guida un numeroso cast composto da Enrico Brancato, Liliana Musumeci, Daniele Girone, Davide Bonanno, Costanza Marino, Giovanni Pistone, Antonio Cutuli, Roberta Micalizzi, Elisa Torrisi, Irene Oliveri, Dario Lombardo, Mattia Gatto e Stefano Martin con la collaborazione straordinaria di Delia Astorino, Claudio Palazzolo, Paola Bonaccorso e Simone Felicetti raccontando una storia dal sapore romantico e allo stesso tempo tragico che nella notte di Halloween, come da tradizione, quando il mondo dei vivi è più vicino a quello dei morti e il velo tra i due mondi diventa più sottile in modo che, per una notte, gli spiriti possano vagare liberamente nel nostro mondo, il cuore e le ferite dell’anima dei protagonisti empaticamente abbracciano il pubblico generoso negli applausi per una messa in scena di teatro contemporaneo dal carattere cinematografico ed innovativo.

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