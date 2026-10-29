“Dove io ti perdo” il nuovo singolo di Letizia Contadino è il racconto della fine di un amore diventato poesia

CATANIA – Dal 30 ottobre in tutte le piattaforme e nei digital store arriva “Dove io ti perdo“, il nuovo singolo dell’apprezzata cantautrice catanese Letizia Contadino.

“Il brano – dichiara Letizia Contadino, anima rock dall’identità vocale ben definita e apprezzata dalla critica nazionale – racconta la maturità emotiva di un distacco consapevole, trasformando la fine di un legame in un’opera d’arte viscerale e poetica”.

“Dove io ti perdo” unisce la forza del pop rock a una scrittura intima e profondamente evocativa, con un sound tipico della musica di Letizia Contadino che alterna strofe delicate a un ritornello dal grande impatto emotivo, muovendosi verso una ricerca di autonomia, dignità e rinascita personale.

“Contemporaneamente alla diffusione del brano – continua Letizia Contadino, reduce dalla fortunata esibizione dedicata alla musica di Gianna Nannini a “I Fatti Vostri” su Rai 2 – sarà pubblicato, tra social e canali digitali, anche il videoclip girato negli spazi dello storico e splendido “Convitto Cutelli” di Catania, per la regia di Faeria, con gli arrangiamenti di Vito Astone, i cori di Sonia Costa e il contributo coreosgrafico del ballerino Salvatore Laudani, per raccontare quel particolare viaggio tra le pieghe dell’anima di un dolore e di un amore finito, con la forza di riprendere in mano la propria vita e andare avanti”.

Letizia Contadino, cantatrice e cantautrice dell’amore, in “Dove io ti perdo” affronta una dimensione più intima e spirituale con l’obiettivo di liberarsi da una situazione complicata e poter ritrovare quella serenità e quella luce che guida il cammino di ognuno di noi.

“È un progetto musicale – aggiunge Letizia Contadino, la cui voce e lo stile sono identificabili con quelli dell’indimenticata Mia Martini – che è uno studio critico sull’amore, verso un percorso fatto inizialmente di smarrimento e conoscenza, che finisce in una positiva catarsi, diventando esempio e forza per chi affronta momenti di sconforto ma riesce a ritrovare quella voglia di vivere che, probabilmente, si è persa per un amore sbagliato”.

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