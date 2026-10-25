Adrenalina ed emozioni per il musical “Bohemian Rapsody” della Compagnia Tutto Esaurito

Di Elisa Guccione

Catania- La voglia e la volontà di non farsi sopraffare dall’omologazione, dai social e dall’IA rimanendo se stessi nella propria diversità e unicità. Questo è il messaggio lanciato dall’adrenalinico musical “Bohemian Rhapsody” della Compagnia “Tutto Esaurito” fondata da Giovanni Giunta, Fausto Monteforte , Elisa Giunta e Lorenzo Cristofaro, con l’immortale musica dei Queen eseguita dal vivo dalla batteria di Giovanni Giunta, dal basso di Danilo Montagnino, dalla chitarra di Vittorio Distefano e dal pianoforte di Andrea Calderaro.

Due ore abbondanti ed estremamente piacevoli per un’opera rock, che racconta la lotta per riportare la libertà di pensiero, la creatività e la musica in una società dove ogni forma di individualità è stata soffocata.

Uno spettacolo immersivo e totalizzante, diretto da Fausto Monteforte con il supporto Carolina Pulvirenti, capace di emozionare non solo per le immortali hit dei Queen e lo speciale omaggio alla memoria di Freddy Mercury ma anche di Elvis, colui che diede vita al rock, e agli altri immortali artisti come George Micheal, Prince, John Lennon, Janis Joplin, Whitney Houston, Lou Reed, David Bowie e Kurt Cobain ma per il grande impatto emotivo ricco di speranza, ribellione e riscatto.

Ottimi i protagonisti Renato Sanfilippo, nel ruolo del giovane Galileo tormentato da visioni di un passato rock, ed Elisa Giunta l’audace Scaramouche, che per ritrovare una leggendaria chitarra in grado di riportare la musica nel mondo si uniranno ai Bohemians un gruppo di ribelli capitanati dai coinvolgenti Daniele Virzì ed Alba Donsì, i quali lottano per riportare nel 2340, l’anno in cui si svolge la storia, la libertà di pensiero e la creatività.

Silvio Sciarratta, Benito Inzerilli, Giada Romano, Sofia Briga, Giuliana Scandurra, Fabio Gambuzza, Seby Pennisi, Beatrice Mazzeo, Angelica Grasso e Ambra Incardona completano il cast con coreografie dinamiche, voci vibranti ed un uso della tecnologia visiva.

Elisa Guccione

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