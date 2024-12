Valentina Persia con il suo “Ma che te ridi?!” Conquista Catania

di Elisa Guccione

Catania- Brava, divertente ed estremamente intelligente nel non prendersi troppo sul serio l’istrionica Valentina Persia, che con il tour “Ma che te ridi?!” fa tappa a Catania al Teatro Metropolitan facendo incetta di applausi con tanto di standing ovation finale.

L’attrice, comica e ballerina romana legata affettivamente a Catania e alla Sicilia festeggia con grosse e grasse risate tra battute, ricordi, riflessioni e una sana ironia ben trent’anni di carriera vissuti con la voglia di sorridere e far sorridere gli altri ripercorrendo i suoi inizi a “La sai l’ultima”, ricordando Gigi Sabani, fino agli ultimi successi televisivi di “Only Fun” e “Tale Quale Show“.

Alla platea, tra serio e faceto, lancia un messaggio accolto subito con tanti applausi, di “suggerire” a Carlo Conti, scrivendogli su instagram, la sua candidatura come co conduttrice al prossimo festival di Sanremo che tra cinema e TV con la sua naturale ed effervescente simpatia non ha nulla da invidiare alle tante attrici e modelle straniere che hanno conquistato spazi e ruoli importanti sul palco dell’Ariston e all’interno dello show business italiano.

Valentina Persia nel suo “One Woman Show” gioca, scherza e coinvolge con, diverse domande il pubblico siciliano, la quale a fine spettacolo lo omaggia dedicandogli con un pizzico di commozione “Vitti na crozza” proprio con la naturale complicità che si crea durante una festa a casa di amici.

Elisa Guccione