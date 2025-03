Al “Plaza Suite” tra amori, tradimenti e panico prematrimoniale si ride con Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio

di Elisa Guccione

Catania- Fragorosi applausi per la spassosa commedia “Plaza Suite” di Neil Simon, un classico contemporaneo diretto abilmente da Ennio Coltorti che con intelligente ironia dirige Corrado Tedeschi e Debora Caprioglio, protagonisti sul palco dell’Abc, per la stagione del Musco, fino a domenica 30 marzo.

Teatro dei tre racconti di vita delle tre coppie protagoniste interpretate con grande versatilità e coinvolgimento dagli ottimi Caprioglio e Tedeschi la suite 719, realizzata da Andrea Bianchi, il quale crea una scenografia tipica degli hotel di lusso testimone di amori appassiti come quello della prima coppia di coniugi giunti al capolinea dopo quasi 30 anni di matrimonio, ma anche di passioni mai sopite come l’eterno amore adolescenziale di due fidanzati a distanza di 27 anni e le disperazioni di una coppia di genitori che non sanno come convincere la figlia colta da panico prematrimoniale, con tanto di ricevimento di nozze ed invitati in attesa nella sala rosa del Plaza, a dirigersi verso l’altare dal futuro sposo.

Le tre storie si succedono con un ritmo serrato una dietro l’altra, dove per certi vezzi e certe gag, a volte esasperate soprattutto nel terzo ed ultimo racconto, è facile riconoscersi come nei battibecchi tra coniugi per le spese esose del matrimonio o nella paura della figlia di vivere un matrimonio non felice come quello dei suoi genitori.

La forza dello spettacolo è tutta nei protagonisti e nella capacità di saper cambiare repentinamente personaggi ed emozioni con grande semplicità ed immedesimazione della vicenda vissuta come se fosse realmente propria.

Solitudine, delusione, paura ed incomunicabilità sono i sentimenti vissuti in quella suite dai vari protagonisti della commedia, scritta nel 1968 e rappresentata per la prima volta a Broadway, i quali rivivono magicamente grazie al gioco del teatro. Completano il cast gli attori Giulia Galizia, Gianluca Delle Fontane e Andrea Bezzi per una commedia gradevole che ha il pregio di far ridere senza doppi sensi ed inutili volgarità.

