Presentati i nuovi corsi di autodifesa personale del progetto #Donnevietatomorire

Catania- Saper affrontare situazioni di pericolo, promuovere la fiducia in se stesse e il senso di comunità tra donne è il leitmotiv dei corsi gratuiti di difesa personale promossi dall’associazione #doNNevietatomorire di Valentina Capizzi, attivi già da ben 2 anni nel nostro territorio.

Grazie al supporto e alla collaborazione dell’associazione sportiva t-trainer C.S.K.S. Catania, dell’imprenditore Antonio Cafaro, da sempre impegnato in iniziative a favore delle donne, alla presenza del vice prefetto Sarita Giuffré, del giudice del Tribunale di Catania Santino Mirabella, della dottoressa Grazia Isgró, presidente della struttura Santa Maria degli Angeli che accoglie mamme e bambini vittime di maltrattamenti e della psicologa Elvira Diolosa è stato inaugurato il nuovo ciclo di lezioni.

Nella sede dell’associazione sportiva t-trainer C.S.K.S, in via scilla 9 a Catania, Santo Torre attuale condirettore tecnico del T-Trainer CSKS Centro Studi Karate Shotokan, responsabile nazionale dello stile Shotokan, componente della commissione tecnica nazionale insegnanti tecnici, consulente tecnico delle squadre nazionali di Kata insieme alla maestra di Karate Eleonora Ceruti, attuale presidente dell’Associazione T-Trainer CSKS Centro Studi Karate Shotokan, Maestro di Karate C.N. 7°Dan ex agonista ed Erik Torre cintura nera 5° Dan attuale condirettore tecnico del T-Trainer CSKS centro studi Karate Shotokan, Tecnico federale ed ex azzurro pluricampione d’Italia d’Europa e più volte vice campione del mondo, i quali

hanno contribuito alla crescita della disciplina nella nostra regione formando moltissimi atleti ed arbitri di caratura internazionale, nazionale e regionale sin dalla precedente associazione la “Fesika” che ha costruito le basi dell’attuale “F.I.J.L.K.A.M”, ha sposato il progetto #doNNevietatomorire sostenendo il valore socio culturale e l’importanza di sapersi difendere davanti ad una situazione di violenza.

“Ho sempre aperto le porte alle donne per aiutarle a difendersi- dichiara Santo Torre durante la presentazione evento- Ho sposato quest’iniziativa perché questa disciplina coltiva l autostima e la sicurezza di sé accogliendo l’invito dell’amico Antonio Cafaro da sempre impegnato nella lotta a favore della parità di genere il quale sta finanziando il progetto dell’associazione #doNNevietatomorire“.