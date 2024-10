Tutto pronto per i grandi festeggiamenti finali della XX edizione della “Festa della Noce”

Piazza gremita, vie del centro storico affollate di turisti provenienti anche fuori dalla Sicilia e grande partecipazione della comunità durante il primo fine settimana di manifestazioni per la XX edizione della Festa della Noce, evento promosso dal Comune di Motta Camastra con il contributo della Regione Siciliana, dell’assessorato al turismo, allo sport e allo spettacolo per la promozione turistica e culturale e per l’incremento del movimento turistico sul territorio regionale, e dell’assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale, della pesca e delle Autonomie Locali e Attività produttive per la promozione delle eccellenze e delle tradizioni locali e delle iniziative nel campo della valorizzazione e promozione dei prodotti agricoli identitari della Sicilia.

“Siamo davvero soddisfatti del risultato ottenuto già in questa prima fase della festa- dichiara il sindaco Carmelo Blancato– la partecipazione così numerosa di pubblico presente sin dal taglio inaugurale del nastro è fonte di orgoglio per tutta la città che ha contribuito alla realizzazione di un evento unico in Sicilia, che promuove principalmente uno dei prodotti agricoli tra i più importanti della filiera produttiva del nostro territorio, attraverso il coinvolgimento dei produttori, degli artigiani e dei commercianti e delle aziende agricole ed agrituristiche presenti nel territorio”.

Tanti gli appuntamenti all’insegna della tradizione e della storia che animeranno il week end conclusivo dell’edizione 2024 della Festa della Noce. Sabato 5 e domenica 6 ottobre continueranno gli spettacoli per le vie del centro storico con la “Motta Camastra Street band”, l’Asd Società di Danza Catania in una promenade di danzatori in abiti d’epoca con coreografie su musiche tratte dal repertorio dei grandi autori dell’800 prevista per sabato alle 18.30 prima del concerto live dell’orchestra Diamante, alle ore 20.00 a piazza Croce .

Domenica 6 ottobre, giornata conclusiva della manifestazione sarà la volta dell’Asd Majorette città di Randazzo, che anticiperà il concerto, alle ore 20.00, del gruppo folk “I Beddi” e dare così appuntamento alla prossima edizione della Festa della Noce, per una una promozione turistica e culturale capace di incrementare lo sviluppo turistico del territorio.