Tra Catania e Palermo tre concerti siciliani per il tour “Amici X Sempre 2024” dei Pooh

di Elisa Guccione

Un fine settimana all’insegna della musica dei Pooh, la band che ha scritto la storia della musica italiana, che il 17 e 18 agosto, alle ore 21.00, per la rassegna “Sotto il Vulcano Fest” nello scenario della Villa Bellini nel cuore della città etnea vedrà ben 5 generazioni emozionarsi al suono inconfondibile delle voci di Roby Facchinetti, Red Canzian, Dodi Battaglia e l’amico ritrovato Riccardo Fogli. Le canzoni dei Pooh, ovvero quella musica che non si è mai fermata, con il trionfale tour “Amici X Sempre 2024” iniziato lo scorso giugno alle terme di Caracalla a Roma continua a far sognare facendo riassaporare insieme ai loro “amici per sempre”, quel pubblico che non li ha mai traditi, brani immortali come “Tanta voglia di lei”, “Pensiero”, “Noi due nel mondo e nell”anima” o “Stare senza di te” per proseguire, dopo ben 58 anni di inarrestabili successi, una storia fatta di magia senza tempo che appartiene a tutti noi.

Dopo Catania il viaggio musicale di Roby, Red, Dodi e Riccardo lungo oltre 5 decenni, costruito sui sogni di quattro ragazzi iniziato nel 1966, si sposterà a Palermo al Velodromo Paolo Borsellino per un grande ed eterno abbraccio con il grande popolo siciliano da sempre innamorato della loro musica impossibile da fermare.

