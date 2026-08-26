“Size 46 street band” conclude la rassegna “Jazz e Swing nel cuore di Catania” di Antonio Campanella

Catania- Ultimo scoppiettante appuntamento con l’applaudita e coinvolgente rassegna “Jazz e Swing nel cuore di Catania” ideata e diretta dal crooner, front man della Chicky Mo Swing Band e Ceo della Mab Eventi Antonio Campanella che, per il cartellone del Catania Summerfest, lunedì 31 agosto, alle ore 21.30, a Piazza Federico II di Svevia vedrà esibirsi la coinvolgente “Size 46 street band”.

“In puro stile New Orleans tra una marchin band e un’allegra banda di paese- dichiara Antonio Campanella- che con un sound unico suonato da ben 10 elementi spazierà tra il dixieland, lo swing italiano, il blues, il funky, il sud Italia, l’Africa ma anche Chaplin, Beatles, Rota e Well per un coloratissimo caleidoscopio sonoro”.

Ben 5 sassofoni, tromba, trombone, percussioni, pianoforte , chitarra e contrabbasso suonati da Marcello Leanza, Alfio Di Bella, Nino Sortino, Sofia Ferraro, Ivan Cammarata, Mario Basile, Ruggero Rotolo, Luca Pandetta, Enzo Pafumi e Riccardo Grosso per un finale di rassegna con tante sorprese che regalerà allegria ed endorfine positive.

“Il pubblico di tutte le serate in programmazione- conclude Campanella noto per il suo inconfondibile Sinatra’s style– ha risposto con grande entusiasmo tanto che già dai nostri canali social arrivano richieste per nuove attese repliche e presto ritorneremo in pista con nuovi progetti per non deludere chi ci segue e chi ha imparato conoscerci”.