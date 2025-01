Si riaprono le porte di Sanremo per Renny Zapato?

Dopo la decisione di Emis Killa di rinunciare alla partecipazione al Festival di Sanremo, perché accusato di associazione a delinquere nell’inchiesta del mondo ultrà interista e milanista, si accende la speranza tra i dieci esclusi che Carlo Conti possa riaprire i giochi e far salire sul palco dell’Ariston uno degli artisti eliminati.

Tra questi c’è il rocker catanese Zapato, in coppia con Lallo Circosta, che ha presentato un brano scritto dall’amico di sempre Greg.

“Mi spiace per Emis Killa, che artisticamente ammiro, ma a questo punto mi chiedo perchè fermarsi a 29 artisti e non dare posto agli esclusi?- dichiara Zapato-e non aumentare il numero dei big?”.

Non è la prima volta che Zapato presenta un brano al festival di Sanremo, nel 2024 in coppia con Bobby Solo ha sfiorato il palco dell’Ariston per un soffio sostituito sul filo di lana dai Ricchi e Poveri, chissà se stavolta potrebbe essere la volta buona.

Dalle pagine social dedicate al cantattore catanese si legge un solo desiderio che Zapato canti all’Ariston. Per saperne di più non possiamo fare altro che attendere cosa deciderà Carlo Conti.