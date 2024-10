“Paint Art as Music” l’evento di arte, moda e spettacolo dedicato alla musica del M° Giuseppe Apa

Arte, musica, moda e poesia sono gli ingredienti del prestigioso evento glamour “Paint Art as Music”, organizzato e diretto dall’associazione culturale “Artenostop” del M° Giuseppe Apa. Negli eleganti saloni del Casale dell’Arte, curati dalla padrona di casa Gabriella Scibilia, venerdì 18 ottobre, alle ore 18.30, oltre 30 pittori, tra i più quotati della Sicilia, esporranno le proprie opere per una contaminazione artistico culturale di grande impatto visivo con il preciso intento di raccontare attraverso le loro creazioni la musica e i sentimenti che da essa possono nascere in chi si lascia trascinare dal potere taumaturgico della melodia e del suono.

“Ho deciso di creare un evento d’arte ispirato alla musica sotto ogni possibile aspetto- dichiara Giuseppe Apa direttore artistico della kermesse presentata da Giovanni H Grasso- e per questo sono lieto di poter annunciare che la melodiosa voce dell’applaudita cantante Angela Di Mauro, le poesie della pittrice e scultrice Francesca Privitera, il monologo teatrale di Angela Bono, la sfilata dei gioielli artistici della stilista Anna Cinzia D’Alessandro insieme al burlesque di Roberta Kent saranno le perle preziose di questa serata votata alla riscoperta di se stessi attraverso l’arte in tutte le sue forme”.

Testimonial d’eccezione Riccardo Tomasello, mecenate della cultura catanese e già presidente del Comitato per la Festa di Sant’Agata, che taglierà il nastro inaugurale della serata impreziosita anche dalle foto artistiche di Gianni De Gregorio, fotografo ufficiale dell’evento, Massimo Pantano e Orazio Minnella.