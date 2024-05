Nuova attesa replica per l’applaudita pièce “Alessandria” della Compagnia Buio in Sala

Per soddisfare le tante richieste da parte del pubblico sabato 11 maggio, alle ore 21.00, sul palco di Spazio Bis, la sala teatrale all’interno della scuola d’arte, al centro polifunzionale Leonardo Da Vinci, ritorna in scena l’applaudita pièce “Alessandria” di Simone Santagati.

Spettacolo della rassegna “Giovani Sguardi“, dedicato alla nuova drammaturgia, della Compagnia Buio in Sala fondata e diretta da Massimo Giustolisi e Giuseppe Bisicchia insieme a Silvana D’Anca e Giovanna Sesto.

Diretti da Giuseppe Bisicchia, coadiuvato da Simone Santagati, gli attori Andrea Schillirò nel ruolo della pittoresca e allo stesso tempo poetica drag quenn Elodiva e Andrea Luvarà nei panni del giovane regista Mister Effe.

“Il confine tra finzione e realtà, persone e personaggi è molto labile e addirittura inesistente in alcuni momenti della messa in scena- spiega Simone Santagati vincitore di un bando interno della Compagnia Buio in Sala dedicato agli under 35- dove in un anonimo cineteatro di periferia il giovane regista Mr. Effe si prepara per tornare a casa

quando immerso in pensieri lontani, decide di prendersi

un momento per sé recitando un monologo tratto dallo spettacolo in scena, “Alessandria”, viene interrotto dalla voce di Elodiva, una drag queen, che dal fondo della platea

lo interrompe entusiasta della performance”.

La messa in scena è un racconto intimo ed introspettivo che da un incontro casuale e improvviso tra i protagonisti scava all’interno della loro anima fino ad amalgamarsi e diventare una cosa sola.