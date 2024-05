Angela Di Mauro protagonista a Calatabiano per i solenni festeggiamenti di San Filippo Siriaco

“Calatabiano e la storia di San Filippo Siriaco fanno parte dei ricordi della mia infanzia e sono più che felice di partecipare con la mia musica ai solenni festeggiamenti riconosciuti nel corso degli anni come patrimonio immateriale della Regione Siciliana”. Così la cantante Angela Di Mauro parla della sua partecipazione all’edizione 2024 dei festeggiamenti in onore di San Filippo Siriaco, compatrono di Calatabiano, che la vedrà protagonista in piazza San Filippo sabato 25 maggio, ore 21.00, con uno speciale concerto pop rock.

“La mia lunga e calda estate fatta di musica e tante piazze della Sicilia e del sud Italia-continua Angela Di Mauro- inizia con questo concerto a Calatabiano, dove nel corso della serata, presentata da Lisa Sorbello con la partecipazione di Carola Boccadoro direttamente dal talent Io Canto, la voce emergente di Alice e la Elianto scuola country di Antonella Messina, annuncerò le nuove imminenti date dei prossimi eventi”.

Con la sua “Angels cover band“, composta da Salvo Di Bella, alla chitarra, Giovanni Aloi, al basso, Salvo Puglisi, tastiere, ed Valerio Riolo, alla batteria, l’artista catanese dalla decennale carriera formatasi tra Catania e Napoli, scatenerà endorfine positive all’insegna della musica e della spensieratezza.

“È un momento positivo per la mia carriera- conclude Angela Di Mauro-, dopo il successo social dell’ultimo singolo dal titolo “Senza Tempo“, arrangiato e accompagnato al pianoforte dal M° Valeriano Chiaravalle , sto valutando molte nuove ed importanti richieste di collaborazioni che non potranno altro che trasformare i miei progetti in concrete realtà”.