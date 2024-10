“Donne comuni” indossano creazioni haute couture per l’evento “Simbiosi i volti di tutte le donne”

Per la prima volta arriva in Sicilia, nella nostra città, un evento unico di moda e spettacolo dal titolo “Simbiosi: tutti i volti delle donne“, una sfilata di moda dal respiro internazionale che vuole abbattere tutti i cliché che la società c’impone, valorizzando e promuovendo il progetto

“The Second Hand is a New Age“.

Sabato 26 ottobre, alle ore19.00, l’associazione #DoNNevietatomorire di Valentina Capizzi e l’Associazione Teatrale la “Compagnia dei Giovani” di Salvo Valentino e Pietro Cucuzza, i quali ospiteranno l’evento nella loro sede, con la collaborazione delle stiliste, Floreana Calì e Alessandra Costarella che presenteranno il progetto “L’Armadio Flor & Ale“, daranno vita ad un evento culturale e ambientale che vuole riutilizzare capi di Haute Couture promuovendo un modello di vita votato alla sostenibilità attraverso il

riutilizzo, il ricondizionamento e riciclo dei materiali.

“Protagoniste un esercito di Donne, assolutamente diverse tra loro, ma che “insieme”, si legano, si fondono, dando vita ad una regale Simbiosi femminile- dichiara Valentina Capizzi nome ormai noto nel dare spazio e voce a progetti che sostengono la forza delle donne- le regine indiscusse della serata saranno “le classiche donne comuni”, imperfette, normalissime, diverse e proprio per questo uniche, perchè si ammireranno i volti di Tutte le donne, nessuna esclusa”.

Impreziosiranno la serata la mostra d’arte di Carmen Castelli, artista nota per immortalare nei suoi quadri la delicatezza del volto e del corpo femminile, e il concerto della pianista GianPaolo Pavone e della violinista Elena Platania.

“Sarà una serata emozionante dedicata al sostegno della struttura Santa Maria degli Angeli- continua Valentina Capizzi- una realtà catanese, che accoglie e tutela donne e bambini che fuggono da violenze domestiche, che con l’iniziativa #DonnecheRipartono promuove corsi gratuiti per insegnare a queste donne un lavoro, un mestiere che consenta loro di riappropriarsi di dignità e autonomia economica per crescere da sole i propri figli”.

Testimonial d’eccezione la dottoressa Grazia Isgrò, la presidente della struttura Santa Maria Degli Angeli, e il giudice del Tribunale di Catania Santino Mirabella.

Si ringraziano le aziende

Todo Noleggi, Comis Café

Cantine Minissale, Alessandro Longo Parrucchieri, le quali hanno donato gratuitamente i loro servizi all’evento benefico.