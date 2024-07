Nasce a Catania “Spakkiteatro” il laboratorio d’arti performative di Emanuele Puglia e Cosimo Coltraro

Di Elisa Guccione

Primi vagiti, tante coccole sottoforma di applausi e tanti in bocca al lupo dai numerosi presenti, tra attori, amici e appassionati di teatro, per il “Laboratorio d’arti performative Spakkiteatro” dell’associazione Maga Emastema diretto e fortemente voluto dagli attori Emanuele Puglia e Cosimo Coltraro.



Dopo aver incuriosito i tanti followers sui social con diverse e simpatiche vignette fotografiche sul teatro e sul mondo degli attori fuori e dietro le quinte, la premiata coppia di amici e colleghi Puglia-Coltraro ha dato vita ad un piccolo grande sogno: un laboratorio teatrale, che tra serio e faceto aiuterà i giovani di tutte le età ad avvicinarsi al teatro fornendo quegli strumenti necessari anche per imparare a conoscersi un pò meglio.

L’accogliente spazio teatrale, situato in via Fortino Vecchio 15 nel popoloso e popolare quartiere di San Cristoforo, è stato inaugurato da una madrina d’eccezione l’attrice Guia Jelo protagonista da anni nel cuore dei catanesi per la sua bravura e innata simpatia che, tra brindisi e dolci siciliani, ha abbracciato i due cari colleghi ed amici regalando simpatiche battute a tutti i presenti ma soprattutto augurando lunga vita a “Spakkiteatro”, perché ogni volta che nasce a Catania una scuola d’arte votata al grande amore per il teatro e per la cultura è sempre una vittoria e un momento di gioia e di crescita per l’intera città.

Elisa Guccione