Meteo, in Sicilia caldo estivo: scatta “preallerta” per incendi e ondate di calore

Ancora un giorno di caldo anomalo in Sicilia, dopo quello di oggi, tanto che la Protezione civile della Regione siciliana ha diffuso un bollettino per rischio incendi e ondate di calore, valido dalle 0.00 del 6 febbraio per le successive 24 ore. Per la province di Palermo e Messina il livello è di “preallerta”.

Dopo le temperature intorno ai 24/25 gradi registrate oggi, per la giornata di domani dunque è prevista un’altra impennata della colonnina di mercurio. Secondo le previsioni de ilMeteo.it, nelle aree interne dell’Isola potrebbero essere sfiorati i 27 gradi. Ma l’alta pressione di matrice algerina, che già da oggi ha portato molta gente a riversarsi nelle spiagge e a fare anche il bagno (nonostante la zona arancione), ha comunque le ore contate. Già a partire dal pomeriggio di domenica anche la Sicilia sarà colpita dalla perturbazione atlantica che dapprima toccherà il Nord Italia comportando un crollo delle temperature anche di 10 gradi e la possibilità di piogge. Dalla prossima settimana si alterneranno giornate di sole a giornate di nuvole e piovaschi ma sempre con temperature nella media di stagione.