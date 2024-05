Al Teatro Ambasciatori è in scena Lume di luna e il rumore dell’anima

Di Elisa Guccione

Catania- Danza hip hop e contemporanea, musica, recitazione e tanti momenti di riflessione sull’amore e la persona amata sono i temi dello spettacolo “Lume di luna“, in scena il 24 maggio, alle ore 20.30, sul palco del teatro Ambasciatori diretto da Gaia Giuffrida, autrice anche delle coreografie realizzate dalla compagnia Sensation Light Project.

“Lo spettacolo ha un taglio decisamente dei giorni nostri-spiega Gaia Giuffrida, che alla regia sarà coadiuvata da Maria Chiara D’Antoni-. I brani musicali come “Cenere” di Lazza o “Ti Muovi” di Diodato racconteranno il percorso emotivo di un amore per uno spettacolo introspettivo,emozionante e ricco di colpi di scena anche coreografici con dei giochi di luce che rappresentano la giovane compagnia”.

Il corpo di ballo è formato da: Laura Balbo, Laura Carnazza, Norely Carnazza, Gloria Faro, Martina Fiorentino, Rachele Fussone, Dorotea Napoli, Greta Recupero con i piccoli Riccardo Martignetti e Miriam Sortino.

“È una storia in cui ogni spettatore potrà identificarsi- continua Gaia Giuffrida- ed ho donato un pezzo della mia vita, del mio cuore a Massimo Giustolisi e Daniele Virzì che condivideranno il palco con me”.

Ospite della serata Raimondo Todaro per una messa in scena che aiuta lo spettatore a sentire la propria anima senza allontanarsi da essa come spesso accade.

Elisa Guccione