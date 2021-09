La rassegna Magma ricorda Giuseppe Mazzone con la pièce “No, non sono Molly Bloom”

di Elisa Guccione

Ph Simone Nicotra

CATANIA-Per la rassegna del Centro Magma sabato e domenica 11 e 12 settembre, ore 21.00, nella corte del Castello Ursino, nell’ambito del SummerFest, ad un anno dalla scomparsa del compianto giornalista e scrittore Giuseppe Mazzone ritorna di nuovo in scena la sua pièce “No, non sono Molly Bloom”.

Lo spettacolo rappresentato per la prima volta nel 1999, diretto da Salvo Nicotra, con le musiche originali di Eugenio Arezzo, direttore di scena Orazio Indelicato e il supporto tecnico Filippo Micale, è un

monologo al femminile che si rifà ad un capitolo dell’Ulisse capolavoro di Joyce, dedicato alla moglie del protagonista.

L’attrice Barbara Cracchiolo, autrice delle coreografie e dei costumi, dà vita a Giulia una donna alle prese con se stessa, con un passato movimentato, vero o immaginario.

“Giulia è una donna dell’età media, che ha amato, ama e può ancora amare- dichiara Salvo Nicotra autore della prima regia diversa da quella attuale-, che sembra avere un appuntamento con qualcuno o con qualcosa”. Sulla scena passeggia, s’immerge nei suoi pensieri, nei suoi ricordi, nei sogni, nelle evocazioni, nelle allucinazioni dialogando con se stessa fino ad arrivare ad un finale sempre più sorprendente, avvincente e inatteso.

“È un monologo, quello scritto da Giuseppe Mazzone, dallo stile e dal linguaggio assolutamente contemporanei- continua Nicotra- che prende le distanze dal più celebre monologo del dormiveglia della “Molly Bloom” di Joyce dove l’aspetto gestuale diventa parte integrante dello spettacolo

trasportandoci in uno scenario vissuto, in cui tutti possono identificarsi”.

