La Maestra catanese Denise dell’Asd karate Kenpokai organizza i Campionati Regionali di karate

CATANIA- “Ho realizzato un sogno e sono felice di poter annunciare che per la prima volta a Catania si svolgeranno i Campionati Regionali di karate organizzati dalla mia associazione Asd Karate Kenpokai“,grazie alla wkko-italia“. Con queste parole ed un pizzico di sano orgoglio la Maestra Denise Distefano della scuola Asd Karate Kenpokai di Catania, la quale ha raggiunto il grado più alto in Italia sostenendo un lungo e difficile esame appena 4 mesi fa, comunica che domenica 24 novembre presso l’istituto Leonardo Da Vinci a partire dalle 9.30 ben 12 società siciliane provenienti da Trapani, Alcamo, Ragusa, Siracusa, Alì Terme, Messina, Terme Vigliatore, Partinico, Nizza di Sicilia e Catania si sfideranno nelle specialità: kata, kumite, kata a squadra e contact per le categorie dai “giganti” dai 3 ai 5 anni alla quella gold oltre i 46 anni per conquistare i gradini più alti del podio.

“L’organizzazione e la promozione di quest’importante evento sportivo- continua Denise Distefano- è il frutto di tanti anni di impegno, lavoro e sacrifici dedicati allo sviluppo e alla concentrazione che solo una disciplina sportiva come l’arte marziale trasmette a tutti coloro che si apprestano ad impararla dove mente e corpo diventano una cosa sola”.

Non solo una sfida sportiva ma una importante competizione che vedrà premiato lo studio e la preparazione disciplinare di tanti giovani e delle loro famiglie che dopo queste regionali potranno accedere alle competizioni nazionali.

“La macchina organizzativa non è mai semplice- conclude la karateca Denise Distefano- e sento il dovere di ringraziare tutte le iniziative private di vari commercianti e imprenditori che mi hanno

sostenuta ed aiutata attivamente collaborando ad una delle competizione del settore più attese dell’anno i quali hanno compreso come lo sport sia uno strumento utile per sviluppare il senso del dovere e del lavoro di squadra da promuovere in una società sempre più complessa come la nostra”.