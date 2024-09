Fondazione habitat umano avviata preziosa collaborazione con la Fondazione Bioarchitettura

In vista del IV Meeting internazionale “Health and Comfort for Human Indoor Life”, (“Salute e Comfort negli Ambienti di Vita Confinati”), che si terrà a Catania (Sheraton Hotel & Conference Center) il 13 dicembre 2024, la Fondazione habitat umano e la Fondazione Italiana per la Bioarchitettura ETS (Ente Terzo Settore) hanno avviato una collaborazione mirata a promuovere l’inclusione e il superamento delle barriere fisiche negli ambienti abitativi, lavorativi e di cura. A conferma dell’impegno dei due enti, la prof.ssa Wittfrida Mitterer, presidente della Fondazione Bioarchitettura e l’arch. Francesco Ferrara, presidente della Fondazione habitat umano, si sono recentemente incontrati a Bolzano, nella sede della storica rivista Bioarchitettura Abitare la Terra.

Per l’occasione sono state esplorate opportunità di cooperazione, in linea con le rispettive missioni focalizzate su: eco-sostenibilità, bio-compatibilità edile e qualità degli ambienti di vita per la persona a tuttotondo.

Questo nuovo dialogo ha gettato le basi per l’integrazione delle recenti attività del Master CasaClima-Bioarchitettura nei lavori del Meeting e nei progetti formativi futuri. Tra le iniziative in evidenza, il progetto lacasachecura.it, attualmente in fase sperimentale a Catania, continuerà a essere un pilastro centrale per la Fondazione habitat umano, con un focus sul protocollo “Ambiente di vita”, che si integra al “Progetto di vita” nel Programma di Assistenza. Questo modello innovativo mira a trasformare le abitazioni in spazi accessibili e sicuri per persone fragili e famiglie con disabilità, introducendo soluzioni di affiancamento multidimensionale.

Infine, la recente convenzione tra la Fondazione Bioarchitettura e l’Università degli Studi di Catania rappresenta un ulteriore passo avanti verso il rafforzamento delle collaborazioni accademiche e professionali. Questo accordo apre nuove opportunità di formazione e specializzazione per esperti nel campo del progetto inclusivo ed eco-sostenibile, contribuendo allo sviluppo dello Human Habitat Design, come delineato dalla Fondazione habitat umano nelle precedenti edizioni del Meeting.

«Quando la Fondazione habitat umano conseguì la personalità giuridica con il Decreto di riconoscimento emanato ai sensi del DPR 361/2000, i nostri propositi, che fino ad allora erano motivati da ragioni idealistiche ma pur sempre personali, hanno acquisito una piena dimensione istituzionale. Da quel momento, consapevoli del mandato costituzionale di tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini, abbiamo agito secondo le finalità del nostro Statuto, valorizzando l’individualità di ogni persona e abbattendo ogni barriera e discriminazione. Il nostro obiettivo è dare rappresentazione concreta e intelligente alle finalità dell’Ente, che all’art. 2 dello Statuto prevede la promozione di “salute e sicurezza delle persone svantaggiate nel proprio ambiente di vita”. È nostro impegno costante dare vita alla massima che ci è più cara: siamo chiamati, noi cittadini tutti, a esprimere la differenza tra vivere ed essere disabili; chiamati a vivere la disabilità, non ad essere la disabilità», dichiara l’arch. Francesco Ferrara, presidente della Fondazione habitat umano.

«Poiché le competenze di una persona diminuiscono con l’età, l’influenza dell’ambiente e del habitat naturale in cui si muove, assumono cruciale rilevanza. In particolare, le persone affette da demenza, da disabilità fisica e sensoriale reagiscono in modo sensibile alle condizioni ambientali sfavorevoli. Progettare ambienti di vita per questo target che compensino le restrizioni, riducano al minimo i fattori di stress ambientale, le barriere architettoniche e offrano un ambiente gradevole e confortevole, il benessere delle persone che vi abitano sarà influenzato positivamente. Lo scopo di tutta la pianificazione e degli interventi edilizi per le persone vulnerabili è finalizzato a generare un ambiente confortevole dove possano vivere nel modo più indipendente possibile con un’elevata qualità di vita», dichiara la prof.ssa Wittfrida Mitterer, presidente della Fondazione Bioarchitettura.