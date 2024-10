“Che fine ha fatto Pinocchio?”la fiaba musicale che inaugura la stagione teatrale dedicata all’infanzia di Buio in Sala

La stagione 2024/25 dedicata al teatro per l’infanzia firmata dalla Compagnia “Buio in Sala“, fondata da Massimo Giustolisi e Giuseppe Bisicchia insieme a Silvana D’Anca e Giovanna Sesto, riaccende i riflettori con una speciale rilettura di “Pinocchio“, la fiaba più amata di tutti i tempi, dal titolo “Che fine ha fatto Pinocchio?”.

Sul palco di Teatro Bis, la sala teatrale attigua alla scuola d’arte Buio in Sala, al centro polifunzionale Leonardo Da Vinci, domenica 13 ottobre, alle ore 10.00, la fiaba musicale di Paolo Zagame trasporterà, attraverso il magico gioco del teatro, i bambini e i loro genitori in una dimensione fantastica dove sarà possibile aiutare Pinocchio e gli altri buffi personaggi imparando insieme a loro a credere nelle proprie capacità e a perseguire i propri sogni.

“Sarà uno spettacolo ricco di speranza e di momenti interattivi e musicali- dichiara Paolo Zagame protagonista sulla scena insieme a Donato Urso e Federica Zuccarello- che racconta una storia avvincente e attuale sull’amicizia, la crescita, la responsabilità e il valore della famiglia”.

Non sarà il classico Pinocchio di Collodi, il Grillo Parlante un tempo saggio consigliere è un insegnante severo e intransigente che mette spesso alla prova il coraggio del burattino.

“È una nuova storia con gli stessi iconici personaggi- conclude Paolo Zagame assistito alla regia dalla supervisione di Giuseppe Bisicchia e Massimo Giustolisi- in cui Pinocchio dovrà affrontare sfide e imparare a credere in sé stesso grazie all’aiuto di una ragazzina misteriosa attraverso la quale tenterà, forse, di conquistare la fiducia del Grillo Parlante”.