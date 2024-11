Alessandro Idonea trionfa in “Fiat Voluntas Dei” nelle vesti di Padre Attanasio

di Elisa Guccione

Catania- Il sipario di “Una stagione a 4 stelle- Gilberto Idonea” si apre con “Fiat Voluntas Dei”, un classico della nostra tradizione teatrale, diretto da Alessandro Idonea mattatore sulla scena nel ruolo di Padre Attanasio, personaggio

reso immortale dall’interpretazione prima di Angelo Musco e dopo dal padre Gilberto.

Il testo scritto da Giuseppe Macrì racconta lo spaccato borghese di una Catania dei primi Novecento dove s’incontrano e si scontrano interessi economici, buoni propositi e amore.

La rappresentazione è fedele al testo dell’autore in tutti e tre gli spassosi e godibili atti premiati dalla partecipe platea del Teatro Metropolitan, che che alla fine dopo tante traversie vede trionfare l’amore puro e sincero di Paolino e Anna sorretto dalla benedizione di un esilarante Padre Attanasio, interpretato con grande coinvolgimento e numerose e ben studiate capriole da un ottimo Alessandro Idonea.

Un’opera corale, genuina e senza tempo che narra ieri come oggi la storia di un amore contrastato che alla fine grazie all’aiuto di un semplice parroco di provincia vede trionfare quei valori come l’onestà e la sincerità tipici della drammaturgia popolare di tradizione della nostra terra.

Eccellente la scena tra Barbara la mamma di Paolino, interpretata da una straripante Manuela Ventura, e il marito Gaetano, Marcello Montalto, e la nipote Mara, Giovanna Mangiù, innamorata del figlio della coppia.

Divertente la scena tra Don Vincenzino, reso vivo e vibrante da un focoso Bruno Torrisi, e padre Attanasio, che nonostante il pericoloso fucile puntato “inavvertitamente” contro tenta lo stesso di calmarlo.

Bravo Santo Pennisi nel ruolo del ricco macellaio padre della giovane Anna, il quale dà estremo risalto e forza ai caratteri dei personaggi che con grinta e versatilità conquistano i sorrisi e i consensi di tutti.

Completano il cast Luigi Nicotra, Chiara Seminara, Pietro Privitera e Nino Signorello i quali divertono e donano al pubblico grasse e gioiose risate.

