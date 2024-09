Al via la XX edizione della “Festa della Noce”

È tutto pronto per la XX edizione della “Festa della noce”, un evento promosso dal Comune di Motta Camastra con il supporto della Regione Siciliana, dell’assessorato al turismo e allo spettacolo e dell’assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca.

Sapori, tradizioni e divertimento creeranno un’amalgama che impreziosirà i due week end in programmazione dedicati alla longeva festa meta di turisti provenienti anche fuori dalla Sicilia.

“La “Festa della Noce”- come spiegato dall’amministrazione comunale- è un evento unico in Sicilia, che tende a promuove principalmente uno dei prodotti agricoli tra i più importanti della filiera produttiva del nostro territorio, attraverso il coinvolgimento dei produttori, degli artigiani e dei commercianti, nonché delle aziende agricole ed agrituristiche, presenti nel territorio”.

Le vie del centro storico sabato 28 e domenica 29 settembre diventeranno palcoscenico di spettacoli itineranti, sfilate e degustazioni di prodotti tipici locali a base di noce con intrattenimento musicale del corpo bandistico comunale “Attanasio Faustica“, il gruppo “Folk Alkantara”, degli sbandieratori e dei tamburi imperiali della città di Randazzo e lo speciale concerto di domenica 29 settembre, alle ore 20.00, a piazza Croce, della cantante Angela Di Mauro e la sua Angels cover band insieme alle coreografie della Scuola Elianto Country.

Sabato 5 e domenica 6 ottobre continueranno gli spettacoli per le vie del centro storico con la “Motta Camastra Street band” e l’Asd Majorette città di Randazzo prevista per domenica 6 ottobre, prima del concerto, alle ore 20.00 a piazza Croce, del gruppo folk “I Beddi”.

Una ricorrenza, diventata ormai consuetudine, con l’obiettivo di promuovere la Sicilia e il suo immenso patrimonio culturale ed enogastronomico vanto di quella sicilianità preziosa e riconosciuta a livello internazionale volta ad una promozione turistica e culturale capace di incrementare lo sviluppo turistico del territorio.