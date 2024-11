Al Teatro Ambasciatori la Compagnia Sicilia Teatro dedica uno spettacolo tributo al più grande tenore italiano Enrico Caruso

di Elisa Guccione

CATANIA-Sul palco del Teatro Ambasciatori la Compagnia Gruppo d’arte Sicilia Teatro di Tino Pasqualino inaugura la XXXIII stagione teatrale con lo spettacolo da “Napoli a New York- Ricordando Enrico Caruso”.

Due atti diretti da Turi Giordano che, tra serio e faceto, raccontano al numeroso pubblico presente gli inizi, i successi internazionali in America e gli anni del ritorno in Italia e della malattia del tenore.

Nei panni di Caruso il tenore Antonio Costa che ha interpretato con cuore e anima le aree più celebri.

L’intero spettacolo gradevole nel suo insieme, premiato da numerosi applausi, nelle parti comiche affidate ai diversi attori del numeroso cast composto da Giovanni Puglisi, Antonella Cirrone, Maria Piana, Gabriella Rodia, Emanuele Trapani, Gianni Sciuto, Maria Rosa Judica, Francesca Barresi, Pino Squillaci, Toti Sapienza, accompagnati dai cantanti Angela Curriale, il già citato Antonio Costa, Agata Bassetta, Melo Zuccaro e dalle musiche suonate dal vivo dai musicisti Giovanni Raddino, Antonio Capizzi e Corrado Cordaro, ha dato spazio a troppi momenti goliardici che riportavano immediatamente alla mente i cuttigghi civitoti di martogliana memoria dividendo lo spettacolo in due tra la bellezza del racconto di una vita in musica e l’esagerato folklore, poco utile alla messa in scena, come il momento esasperatamente comico dedicato alla reinterpretazione sottoforma di sceneggiata napoletana della “Signora delle Camelie”.

Lo spettacolo, come dichiarato dallo stesso regista durante i saluti finali non si pone l’obiettivo di essere un compendio storico ma un ricordo, un omaggio al più grande tenore italiano unendo storia e tanta farsa per trascorrere due ore in allegria.

Elisa Guccione