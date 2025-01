Al Nuovo Sipario Blu Santi Consoli dirige dirige “L’uomo, l’ipocrisia e le false virtù”

di Elisa Guccione

“Dopo aver letto il testo inedito “L’uomo l’ipocrisia e le false virtù” dell’autore Sergio Borsellino, scritto ed ideato come naturale sequel del pirandelliano “L’uomo, la bestia e la virtù” ho accettato con grande entusiasmo, la proposta di curarne la regia immaginando cosa sarebbe accaduto a distanza di 15 o più anni dalla vicenda originale”. Così il regista, attore e più volte Presidente Regionale Fita Santi Consoli descrive la sua nuova avventura teatrale alla direzione di uno spettacolo dalla non semplice realizzazione non solo per l’ambizioso progetto ma anche- come ha spiegato lo stesso regista- per i tanti pregiudizi teatrali per chi non gode di supporti economici ed è costretto ad autofinanziarsi per amore del sacro fuoco del palcoscenico.

Sabato 25 e domenica 26 gennaio, alle ore 19.30, sul palco del “Nuovo Sipario blu” gli attori Tino Mazzaglia, Rossella Strano, Emanuele Trapani, Maria Piana, Valeria Gulino, Enrica Cosoli, Federico ed Alessandro Ridolfo insieme all’autore Sergio Borsellino e al regista Santi Consoli, anche essi protagonisti sul palco, sposteranno le lancette dell’orologio fino agli anni del ventennio fascista, come da pirandelliana memoria, dove saranno evidenziati i mali dell’Italica società dalla mala sanità, all’ipocrisia del perbenismo borghese fino alla considerazione della donna come banale oggetto di desiderio dalla dignità vilipesa.

“Il testo- conclude Santi Consoli- è stato premiato con una menzione speciale alla 1° edizione del Premio Teatrale Internazionale Salvatore Quasimodo per questa visione onirica in cui tutti i personaggi mostrano realmente il loro volto togliendosi quella maschera tipica del finto perbenismo borghese che nasconde una malinconica situazione giocata su false convenzioni e pregiudizi morali”.

Il ricavato del costo dei biglietti andrà in beneficenza.

