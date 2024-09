Al Castello Ursino replica straordinaria della pièce “Il filo rosso dei messaggeri caduti”

Di Elisa Guccione

CATANIA- A grande richiesta ritorna in scena mercoledì 2 ottobre, alle ore 21.00, nella corte del Castello Ursino l’applaudita pièce “Il filo rosso dei messaggeri caduti“, scritta e diretta da Paolo Toti.

“Il filo rosso che lega questi messaggeri- spiega il regista ed autore Paolo Toti, protagonista sulla scena insieme a ChiaraLuce Fiorito e Maria Rita Sgarlato– è collegato ai destinatari del loro messaggio, i quali possono sottrarsi all’ascolto o scegliere di seguire la luce della speranza”.

I personaggi protagonisti della pièce, prodotta dall’associazione Rebetiko fondata nel 2023, sono Icaro, Pandora, Cassandra e Giovanna D’Arco messaggeri di mondi, in bilico tra uno spazio-tempo arcaico e una modernità artefatta, i quali consegnano all’umanità in pericolo moniti che, se ascoltati, possano portare alla salvezza.

“È uno spettacolo- continua Paolo Toti- che analizzando le diverse personalità dei miti greci di Icaro, Pandora e Cassandra e il vissuto storico dell’eroina Giovanna D’Arco delinea il comportamento e la reazione della società, ieri come oggi, davanti a qualcosa che spesso non riesce a comprendere o ad affrontare”.

Elisa Guccione