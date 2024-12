A Teatro Bis la commedia musicale “Odisseo Superstar” la storia di Ulisse come mai raccontata prima

Catania- La Commedia dell’arte insieme alle tecniche teatrali del Tableau Vivant sono la base della commedia musicale “Odisseo Superstar” del Collettivo V.A.N -Verso Altre Narrazioni, spettacolo ospite dell’applaudita rassegna “Giovani Sguardi” dedicata alla nuova drammaturgia della Compagnia Buio in Sala.

Sul palco di Teatro Bis, la sala attigua alla scuola d’arte performative di Buio in Sala all’interno del centro polifunzionale Leonardo Da Vinci, sabato 20 e domenica 21 dicembre, alle ore 21.00, la storia di Ulisse diventerà il canovaccio di uno spettacolo fatto di voci e giochi sonori dove parole e canto diventeranno una cosa sola per stimolare la fantasia degli spettatori di ogni età.

“Cinque Musi presenteranno al pubblico la mitica storia di Ulisse- spiegano gli attori Andrea Di Falco,

Gabriele Manfredi,

Andrea Pacelli,

Gabriele Rametta e

Pierantonio Savo Valente diplomati all’Inda di Siracusa– dove l’eroe omerico diventerà il punto di vista privilegiato per raccontare in modo ironico, scanzonato e poetico le diverse storie della mitologia che lo vedono protagonista. Dalla genesi della guerra di Troia fino al suo ritorno a casa e oltre le colonne d’Ercole perchè tante e incredibili sono le vicende che hanno avuto come protagonista l’eroe furbo per eccellenza”.

“Odisseo Superstar” nasce

dopo il successo di “2021:

Odissea nello spiazzo” con cui il Collettivo V.A.N ricomincia la sua

indagine sul mito di

Omero seguendo la vita

di Ulisse, l’uomo dal multiforme ingegno per avvicinare in modo più che intelligente il pubblico e soprattutto i giovani al teatro classico e agli insegnamenti dei miti greci attuali ancora oggi nonostante lo scorrere dei secoli.

“Le nostre produzioni teatrali – concludono gli attori- passano dal classico-musicale al teatro

contemporaneo fino agli spettacoli in strada con il preciso obiettivo di

portare il teatro dove non c’è

e ad un pubblico sempre più ampio”.