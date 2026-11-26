Catania- Il femminicidio è un atto premeditato non un raptus di follia. Inizia così l’incontro socio culturale “Io Voglio vivere” nato da un’idea del regista Orazio Marletta, direttore artistico dell’Associazione Teatro Amore Mio Produzioni, e dalla giornalista Elisa Guccione che dai microfoni della Sala Teatro di Piazza Scammacca nella giornata internazionale contro l’eliminazione della violenza di genere parla di donne rivolgendosi agli uomini, perchè il femminicidio è un fatto culturale ed educativo che ha origine dal patriarcato.

L’incontro culturale, coordinato dalla giornalista Elisa Guccione, è stato animato dal deputato della Repubblica Luciano Cantone, l’avvocata dei diritti umani Antonietta Petrosino, la presidente dell’Associazione Culturale Primavera Anna Pennisi, il presidente dell’Associazione Jacques Fersen Riccardo Tomasello, l’attrice Cinzia Caminiti Nicotra, autrice del libro “Francesca Serio e le altre”, la cantautrice Letizia Contadino che ha eseguito a cappella “Donna” di Mia Martini e il nuovo inedito “Dove io ti perdo“, la docente Letizia Gori e le attrici Mara Di Maura e Rosanna Trovato i quali alla presenza di una sala gremita e partecipe hanno dato voce alle tante donne ammazzate per mano del compagno, marito, fratello o padre.

“Sono ancora tanti i passi da fare per raggiungere una giusta e necessaria parità tra uomini e donne- dichiara il Deputato della Repubblica Luciano Cantone durante i saluti istituzionali al pubblico presente- ed è doveroso che Istituzioni e scuola cooperino sinergicamente affinché si educhino le nuove generazioni a non commettere discriminazioni e violenze contro le donne che sono il fondamento della nostra società. Solo attraverso una giusta educazione sessuo affettiva si può contrastare il fenomeno criminale della violenza di genere”.

Una serata speciale dedicata alle donne uccise da uomini che le vedono come oggetto del possesso più che come desiderio d’amore. “Contrapponiamo al patriarcato la cultura delle madri, educhiamo ai sentimenti, restituiamo alle ragazze il valore che hanno- dichiara Antonietta Petrosino avvocata dei diritti umani- ma soprattutto non permettiamo che si ritrattino i nostri diritti ottenuti in anni di lotte, perché indietro non si torna e non si può tornare”. Tra il numeroso pubblico presenti anche tanti uomini che non vogliono essere etichettati come mostri e credono nei valori del rispetto e della condivisione.

“Quest’incontro tra teatro, musica ed arte- dichiarano concordi Elisa Guccione e Orazio Marletta- è una denuncia contro ogni forma di violenza contro le donne, perché nonostante l’evolversi della società si continua a fare di una donna ciò che si vuole ma l’amore non è possesso, non prevede gerarchie e il retaggio di una cultura maschilista che costituisce parte integrane del modus vivendi anche in questo scorcio di 2026”.

Denunciare al primo schiaffo, al primo fenomeno di violenza perchè chi commette azioni violente continuerà a farlo è l’invito ripetuto più volte da Anna Pennisi presidene dell’Associazione Primavera di Librino, affinché si tenti di arginare questa mattanza di donne che subiscono vessazioni e violenza da chi dice di amarle.

Tanti applausi e qualche lacrima per la proiezione del cortometraggio “Lo spettacolo della vita” di Orazio Marletta pensato e creato per dare voce a tutte quelle donne vittime di femminicidio.

Grande curiosità per il quadro creato appositamente per la manifestazione dal Maestro d’arte Giuseppe Apa contro la violenza di genere svelato dalle mani della piccola Greta insieme al deputato Luciano Cantone per rappresentare la rinascita e il futuro.

L’incontro si è concluso tra gli applausi con la Compagnia Arte Pupi Fratelli Napoli insieme all’attrice Tiziana Giletto i quali hanno messo in scena un breve momento della “Passione di Agata“, la nostra Santuzza vittima di femminicidio.

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