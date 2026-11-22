Catania- Restare umani, forse, è ancora possibile e lo sa bene Padre Roberto Catalano, parroco della Chiesa Cristo Re, che attraverso la neo-costituita “Agorà della solidarietà associazione per la fratellanza, la legalità e l’aiuto” pensata come una vera piazza di confronto per promuovere e sostenere la comunità con azioni concrete e divulgare attraverso la cultura, l’educazione, l’ascolto le basi per costruire una società più umana e consapevole.

“Ringrazio le 13 Associazioni che hanno immediatamente accolto il nostro invito- dichiara Padre Roberto Catalano ai tanti presenti tra parrocchiani, cittadini e giornalisti intervenuti alla presentazione dell’Associazione-e aiutare ognuno con le sue possibilità e competenze”.

Due giorni intensi per fare rete, condividere, confrontarsi ed avvicinare i cittadini ad un possibile concreto cambiamento di aiuto per l’intera città.

“La cultura, l’educazione e l’ascolto per costruire una società più umana e consapevole- aggiunge Padre Roberto Catalano insieme a Carmelo Rizzo membro del Gruppo Culturale Padre Gaetano Zito e al sostegno delle suore Vincenziane che hanno curato l’ospitalità- dove è fondamentale attraverso la diffusione di valori, quasi dimenticati, come lealtà e senso di giustizia la costruzione di un mondo e un modo diverso di vivere il territorio e soprattutto ascoltare quella sofferenza che non desidera altro se non essere compresa”.

Andos, Comunità di Sant’Egidio, Cooperativa Beppe Montana- Libera Terra, Croce Rossa Italiana, Emergency, Fratres, Gruppo Culturale Padre Gaetano Zito, Libera- Associazioni, Nomi e Numeri contro le mafie, Locanda del Samaritano, Misolida, Telefono Rosa e Unitalsi tutte insieme con la partecipazione della Polizia di Stato con la campagna di sensibilizzazione “Questo non è amore“, si sono unite per diffondere il loro impegno quotidiano tra scelte e collaborazioni che dal singolo individuo coinvolgeranno l’intera collettività per una cooperazione votata al sostegno e all’empatia verso chi vive un momento di disagio.

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