L’Esclusa di Pirandello riadattata da Guglielmino al fianco di Caprioglio e Masciarelli debutta a Catania inaugurando la tournée nazionale

Catania- Un’attenta ed approfondita analisi de “L’Esclusa“, il primo romanzo di Luigi Pirandello che anticipa il debutto nazionale della messa in scena, che sarà rappresentata venerdì 9 ottobre, alle ore 21.00, sul Palco del Platamone,

è stata presentata alla città e agli amanti del teatro negli spazi de “La Sala della Notte” al Palazzo della Cultura.

Spettacolo che vede il gradito ritorno sulla scena dell’apprezzato tris di attori Debora Caprioglio, Stefano Masciarelli e Salvatore Carmine Guglielmino di nuovo insieme dopo il successo di critica e pubblico di Phaedra.

Il progetto “I luoghi de L’Esclusa di Pirandello tra analisi, messe in scena, anniversari e celebrazioni” ideato dal regista, drammaturgo ed attore Salvatore Carmine Guglielmino per l’Associazione Esclarmonde, con il patrocinio del Ministero della Cultura e dall’ Assessorato ai Beni Culturali e dell’Identità Siciliana della Regione, coordinato dalla giornalista Elisa Guccione, ed animato da Alberto Cardillo, capo gabinetto Assessore Beni Culturali Regione Siciliana, Sarah Zappulla Muscarà, Ordinario Università deglil Studi di Catania, Riccardo Tomasello, mecenate culturale e presidente dell’Associazione Jacques Fersen, Federico Bianca, scrittore e docente socio Società Storica Catanese, Angela Rita Pistorio, docente di Storia e Filosofia, si è soffermato sulla crisi

dell’identità, il ridicolo, le maschere, la critica alla borghesia, la violenza patriarcale, l’ateismo puro e la Sicilia in tutte le sue forme e tradizioni ma anche sulla forza dei personaggi femminili che nel romanzo trovano uno spazio completamente nuovo per la scrittura di fine Ottocento italiano diventando assoluta innovazione scoprendo un lato totalmente inedito della produzione pirandelliana.

“Un romanzo dalla genesi complicata-dichiara Sarah Zappulla Muscarà- sin dalla scelta del titolo e dell’editore tanto che è stato pubblicato alcuni anni dopo la stesura del testo da cui emerge il ritratto di una donna forte e coraggiosa, capace di sfidare il destino e le regole imposte dal suo tempo, per una visione più contemporanea dell’opera in cui la protagonista si ribella alle regole, ai luoghi comuni e alle credenze limitanti dell’epoca”.

Diverse le domande del numeroso pubblico sull’imminente debutto, che oltre a Caprioglio, Masciarelli e Guglielmino vedrà in scena anche Marta Limoli e Laura Sfilio.

“Sarà un adattamento, una scrittura scenica ed una regia contemporanea- spiega il regista ed autore Salvatore Carmine Guglielmino- che da Catania andrà in tournée nei luoghi del romanzo Agrigento, Palermo, Roma e nei maggiori teatri nazionali mettendo in evidenza le diversità di relazione tra la protagonista Marta Ajala, il marito Rocco Pentagora, il padre Francesco Ajala e il presunto amante Gregorio Alvignani per l’unico testo pirandelliano che il Nobel agrigentino non mise in scena”.

Lo spettacolo sarà impreziosito dalle musiche inedite di Alberto Fidone, e realizzate con i musicisti Roberto Gervasi, fisarmonica, Sergio La Viola, chitarra, Paolo Lombardo, violino, e lo stesso Alberto Fidone al contrabbasso.

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