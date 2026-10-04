Tutto pronto per la II stagione di Teatro Amore Mio Produzioni

Catania- “Sarà una stagione interamente dedicata alla nuova drammaturgia e al legame tra passato, presente e futuro con una trasversale e variopinta visione sulla nostra società”. Questo è il messaggio che l’attore, regista, drammaturgo e direttore artistico della Compagnia Teatro Amore Mio Produzioni Orazio Marletta decide di trasmettere con gli inediti spettacoli in programmazione della seconda stagione.

“Dopo il successo di critica e di pubblico- continua Orazio Marletta premiato a Taormina alla terza edizione del premio Wilhem Von Gloeden promosso dall’Associazione Jacques Fersen come talento emergente- questa seconda edizione punta ancora una volta nei giovani e nel loro potenziale artistico ed umano, capace di raccontare la nostra società tra vizi e virtù”.

Sul palco della “Sala Teatro di Piazza Scammacca” lunedì 12 ottobre, alle ore 18.30, la giornalista Elisa Guccione svelerà le tante novità del cartellone 2026/27 di “Teatro Amore Mio Produzioni“, che da ottobre a maggio offrirà una proposta culturale sempre più variegata e complessa.

“Credo e voglio un teatro più inclusivo dedito a rispettare le differenze e i diversi punti di vista di ognuno- conclude Orazio Marletta- per una società che non ha paura di vivere i propri sentimenti e soprattutto non deve nasconderli per timore del pregiudizi sociali”.