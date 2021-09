“Zapato on the road international” tra cinema, musica e teatro

“Ho appena finito di girare la prima parte di “Bad Guy“, il crime drama e dark commedy con Claudia Pandolfi e Luigi Lo Cascio, la serie originale italiana, prodotta da Indigo Film per la regia di Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi, disponibile in streaming nel 2022 su Prime Video che tra non molto si continuerà a girare le nuove scene nella zona di Palermo”. Con grande entusiasmo e come un fiume in piena Renny Zapato il cantattore catanese racconta i suoi imminenti progetti futuri tra cinema, teatro e musica. “È un periodo fortunato- continua Zapato reduce dal successo internazionale della web serie “Fratelli Noir” di Daniele Gangemi accanto a Francois Turrisi- il lavoro non manca e in questo periodo di incertezza è davvero importante e molto presto nel 2022 ci sarà un Renny Zapato come non lo avete mai visto, diverso nel look e nel fisico”.

A grande richiesta dopo il sold out di inizio tour “Zapato e The Bluesacci band” ritorna in concerto sabato 25 settembre al Lido Teatro Grotta Smeralda per il “the last show summer”.

“Con i Bluesacci– continua Zapato impegnato nel tour teatrale “Sogno di una notte a Bicocca” di Teatro Mobile scritto e diretto da Francesca Ferro– stiamo realizzando un nuovo singolo con il relativo videoclip dal titolo “Indiano Metropolitano”.

Tanti gli imminenti progetti cinematografici come le riprese a febbraio di Sandokan al fianco di Can Yaman e un nuovo ciak internazionale sul quale preferisce non sbilanciarsi. Sarà forse il suo alter ego Jason Mamoa a recitare con Zapato? “Non posso dire molto, perché ancora non sono autorizzato-afferma il tigrotto di Mompracem catanese- ma non passerà tanto tempo che mi vedrete in un set hollywoodiano ricco di stelle”.