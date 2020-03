Università Catania, da lunedì le videolezioni

“E’ il momento della responsabilità, nel quale dobbiamo essere in grado di conciliare la salute di studenti e personale con le esigenze dei nostri 40 mila iscritti, che hanno il diritto di proseguire i propri studi senza penalizzazioni”. Il rettore Francesco Priolo ha incontrato questo pomeriggio i giornalisti per annunciare ufficialmente il via alle videolezioni, con un sistema che era allo studio già da parecchi giorni prima che, mercoledì scorso, il Governo decidesse chiudere le aule universitarie in tutto il Paese fino al 15 marzo, quale misura di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

“Ma già da lunedì prossimo, con i primi due dipartimenti – ha spiegato il rettore – l’Università di Catania è pronta ad attivare un piano di didattica a distanza, che ci consentirà, a regime, di erogare lezioni in modalità telematica per i nostri cento corsi di laurea, attivando 1818 classi on line, anche per le sedi decentrate di Ragusa, Siracusa e Troina”.