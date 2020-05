Trovato anticorpo che blocca il Covid

ROMA – Identificato un nuovo anticorpo monoclonale, capace di neutralizzare il virus SarCov2 nelle cellule, attaccando la sua proteina S. Lo descrivono sulla rivista Nature Communications i ricercatori dell’università di Utrecht, guidati da Berend-Jan Bosch. Si chiama 47D11 ed è stato ricavato da anticorpi ‘chimera’, cioè derivati da cellule umane e di ratti. Ha dimostrato di saper neutralizzare sia il coronavirus del Covid-19, che quello della Sars, e secondo gli studiosi potrebbe aiutare a sviluppare nuove terapie in futuro.

Gli anticorpi che neutralizzano i coronavirus prendono come bersaglio la proteina S, che si trova sulla loro superficie e li aiuta a farsi strada nella cellula ospite. La proteina S è composta da due sotto-proteine, S1 che aiuta il virus ad attaccarsi, e S2 che lo fa fondere con la membrana cellulare dell’organismo in cui entra.

Le proteine S del virus del Covid-19 e di quello della Sars sono identiche al 75% nelle sequenze di amminoacidi e hanno una struttura molto simile. Questo tipo di coronavirus si attacca, attraverso la proteina S1, al recettore Ace2 presente sulla superficie delle cellule umane.

In questo caso i ricercatori, per identificare gli anticorpi in grado di neutralizzare il nuovo coronavirus, hanno creato 51 colture di cellule, ricavate da topi cui erano state aggiunte cellule umane, e gli hanno fatto produrre diversi anticorpi ‘chimera’ per la proteina S di più coronavirus.

Tra quelli ricavati, hanno visto che il 47D11 era quello in grado di neutralizzare sia la proteina S del Covid-19 che quella della Sars. Dopo di che l’anticorpo chimera è stato modificato nuovamente per produrre una versione totalmente umana. Serviranno però ulteriori studi per capire il meccanismo preciso con cui agisce questo nuovo anticorpo monoclonale.

Intanto la presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen, ha annunciato la donazione di un miliardo di euro dando il via alla maratona per la raccolta fondi World against Covid-19, per lo sviluppo di un vaccino. “Il 4 maggio segnerà una svolta nella lotta contro il coronavirus, i partner sono molti ma il fine è unico. Dobbiamo unire le forze e donare. Dobbiamo raggiungere almeno 7,5 miliardi di euro, o 8 miliardi di dollari”.

“La Francia farà la sua parte, rafforzeremo il nostro sostegno per i due anni prossimi all’Oms e doniamo 1,2 miliardi di euro alla raccolta fondi World against Covid-19”, ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, intervenendo alla raccolta fondi.