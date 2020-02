Sul palco di Roots in scena “Sempre Tua”, una storia d’amore, possesso e violenza

CATANIA- Continua con successo la stagione di “Teatro Argentum Potabile”, diretta da Antonella Caldarella e Steve Cable, che sabato 15 e domenica 16 febbraio, alle ore 18.00, metterà in scena sul palco di “Roots”, in via Borrello 73 a Catania, la pièce “Sempre Tua”, una storia d’amore, di possesso e di violenza.

Uno spettacolo scritto, diretto e interpretato da Antonella Caldarella con le musiche originali dal vivo di Steve Cable che racconta la vita di Bianca e della sua grande storia d’amore che inizia come una fiaba e finisce come il più brutto degli incubi.

“Bianca- dichiara Antonella Caldarella- entra in scena a piccoli passi, ascolta le storie della mamma e della nonna, storie come “Barbablu” dove la giovane diventa moglie di un misterioso, affascinante Signore dal lato oscuro”.

Bianca donna, moglie e madre vive felice gli anni della sua vita nella sua casa- fortezza fino al giorno del primo schiaffo in cui si ritrova sola, come nella scena, ad affrontare il suo mondo improvvisamente buio e cattivo.

“Le continue variazioni di atmosfera, le evocazioni tragi-comiche delle figure della Madre e della Nonna, la graduale discesa negli inferi della violenza domestica (giustificata quasi fino alla fine dalla stessa vittima) ed infine la sorpresa finale sulla vera natura di ‘Bianca’- continua la protagonista e regista dello spettacolo- sono alcune qualità di una messa in scena che senza esagerare può definirsi un’esperienza teatrale di sicuro impatto emotivo”.