Sui social tutte pazze per Zapato

Catania- Da quando è trapelata la notizia che Renny Zapato potrebbe far parte della nuova edizione di Sandokan interpretata da Can Yaman i social impazziscono per il rocker catanese.

Il suo profilo instagram è invaso da messaggi e da richieste di ragazze non solo italiane che vogliono conoscerlo e gli chiedono l’autorizzazione di dedicargli diverse pagine fan.

Divertito e un pó sorpreso dichiara:” Non avrei immaginato tanto clamore. Sono state create delle immagini che mi affiancano a Can Yaman e a Jason Momoa con i quali ho in comune molte cose. Con Can ho la passione della palestra e delle arti marziali, mentre con Jason la passione del rock n roll, del surf e delle moto chopper”.

Il papabile tigrotto di Mompracem nella nuova edizione dedicata al libro di Salgari non disdegna, con grande umiltà, di poter lavorare in un set internazionale al fianco dei due attori più amati dalle donne di tutte le età. Sul palcoscenico da vera tigre si trasforma conquistando intere platee a suon di rock’n roll ed adesso anche il mondo social. Alla domanda ironica e irriverente se nasceranno “Le bimbe di Zapato” o forse sarebbe meglio dire “Los chicas de Zapato” risponde: “Chissà…è possibile. Ormai sono pronto ad ogni cosa, perché la vita è tutto un Keep on Rockin”.