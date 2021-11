Sold out e numerosi bis per il concerto rock di Renny Zapato e The Bluesacci band

CATANIA- Le note della “Bluesacci band” capitanata da un istrionico e acrobatico Renny Zapato animano ed appassionano la notte del “Club house dei Bandidos mc ct” uno dei più importanti e famosi club motociclistici del mondo

Un vero concerto in perfetto rock’n roll stile californiano che ha coinvolto i numerosi presenti, sin dal primo brano rockabilly boogie, dove Zapato re indiscusso della serata, ha riscaldato i cuori ardenti dei numerosi motociclisti intervenuti.

Un mix esplosivo di brani dal rock’n roll del primo periodo di Elvis al rockabilly degli anni ottanta fino ai brani dei “Bluesacci” come la famosa hit del gruppo “Frustami e baciami” tormentone per svariati anni dei locali estivi siciliani più in voga, brano che nel 2005 conquistò Sanremo rock ed è stato inserito da Dario Salvatori nel dizionario della musica italiana.

Numerosi i bis e gli applausi per le performance di Renny Zapato che, insieme ai suoi compagni di viaggio Mel Carbonaro alla chitarra, Steve Grasso al sax, Alfio Sciacca alla chitarra, Ferruccio Caselli alla batteria e Lorenzo Scandurra al basso, ha ridisegnato alcuni brani immortali di Elvis in versione punk rock americano.

Spirito goliardico da camerata e tanta voglia di non prendersi mai troppo sul serio hanno accompagnato l’intera serata all’insegna del sano divertimento, che insieme ai tanti bikers presenti hanno arricchito il concerto scatenando endorfine positive al suono di un rock’n roll al fulmicotone in attesa dell’imminente viaggio negli States per un provino su parte al fianco di una delle star di Hollywood più amate dal parterre femminile al grido di Los Angeles sto arrivando.