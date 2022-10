Sold out e applausi senza sosta per il concerto rock di Renny Zapato e la sua band

Numerosi bis e pubblico dei grandi concerti per il cantattore Renny Zapato e il suo formidabile trio rockabilly degli “Zapato Small Combo” al Club House dei Bandidos Mc Club di Catania, uno dei più importanti e famosi club motociclistici del mondo.

Con Emilio Catera alla batteria, Lorenzo Scandurra al contrabbasso e Carmelo Carbonaro alla chitarra l’istrionico ed acrobatico Renny Zapato ha dato vita ad un vero rock’n roll concert che immediatamente ha riportato alla memoria i suoni e i fasti degli anni 80 ovvero i ruggenti inizi di Zapato, capaci di riscaldare i cuori ardenti dei numerosi motociclisti intervenuti.

Immancabili in scaletta gli immortali brani di Elvis che- come ha detto il tigrotto Mompracem made in Catania ai suoi tanti fan presenti- hanno arricchito il concerto scatenando endorfine positive al suono di un rock’n roll al fulmicotone in attesa del nuovo imminente singolo, “Crazy Baby”, insieme al videoclip diretto Carmelo Gerardo Auteri in arte Mel Stoutman, con il quale ha collaborato in diversi film di genere che vanno dal Western al gangsters, a cui seguirà l’album “I’m a Teddy Boy”.

Il rock, la colonna sonora della vita di Zapato, ha reso una serata esplosiva con brani rock, beat e swing in perfetto stile americano che hanno infiammato il cuore di uomini e donne di tutte le generazioni presenti per uno degli show più belli ed entusiasmanti di Zapato l’erede siciliano di sua maestà The King, l’immortale ed infinito Elvis Presley.