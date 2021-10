Si riaccendono le luci per la “Nuova Compagnia Sipario” di Turi e Federica Amore

di Elisa Guccione

CATANIA- “Ritornare finalmente sul palcoscenico sarà un’emozione fortissima e rivedere il pubblico applaudire è come risvegliarsi da un terribile incubo”. Con queste parole cariche di speranza per l’imminente debutto della stagione 2021/22 della “Nuova Compagnia Sipario” gli attori e registi Turi e Federica Amore descrivono la loro voglia di ricominciare e riabbracciare il loro pubblico che nonostante lo stop forzato dalle scene non li ha mai abbandonati.

“La XII Rassegna Antonio De Curtis 2021/2022-continua Turi Amore fondatore della Compagnia nata nel 1994- continuerà il cammino già tracciato negli anni di promuovere e diffondere il nostro teatro di tradizione ripartendo sempre dal palco del Teatro Metropolitan, nostra consueta location, da dove ci siamo fermati con lo spettacolo “Li Turchi”, da me diretto, che debutterà domenica 31 ottobre, ore 18.00, per dare ai nostri abbonati la possibilità di recuperare quanto non andato in scena la scorsa stagione, per poi rimettere in moto la macchina del teatro con il primo appuntamento in cartellone programmato per domenica 14 novembre con “L’aria del continente” per un omaggio a Nino Martoglio nel centenario della sua scomparsa”.

Cinque domeniche, per i cinque spettacoli in cartellone, da novembre a maggio con l’obiettivo di riportare la gente a teatro, in platea ad assaporare la piacevole voglia di stare insieme senza paura e nel pieno rispetto delle regole e della sicurezza anticovid.

“Amo profondamente la grande tradizione del nostro teatro dialettale-continua Turi Amore, uno dei volti del film “La Matassa” con Ficarra e Picone- ma sono felice di poter annoverare anche spettacoli inediti e contemporanei come “Una moglie di troppo” dell’attore e regista Emanuele Puglia”.

Secondo appuntamento il 19 dicembre 2021, ore 18.00, “Quando l’abito non fa il monaco” di Carmelo Russo con la regia di Claudio Iacobello; si continua con “Un marito per mia figlia” di Carmelo Fazio per la regia di Salvo Costantino in cartellone il 13 febbraio, ore 18.00; quarto appuntamento il 10 aprile 2022 “Una moglie di troppo” scritto e diretto da Emanuele Puglia; quinto ed ultimo spettacolo domenica

29 maggio 2022, ore 18.00, “Civita, civitoti e nobiltà” di Agata Giardina con la regia di Enrico Pappalardo.

“Durante le prove ritornare a vivere e respirare l’aria e la polvere delle tavole del palcoscenico- conclude Turi Amore- è finalmente riassaporare il gusto della vita”.

