Salvatore Guglielmino a grande richiesta in “Canti e Cunti Siciliani”

CATANIA- Dopo l’applaudito debutto nella magnifica cornice del Castello Ursino martedì 28 dicembre alle ore 18.30, nella Chiesa Matrice di Linguaglossa Salvatore Guglielmino a grande richiesta ripropone lo spettacolo “Canti e cunti siciliani”.

Uno spettacolo teatrale e musicale, promosso dal Comune di Linguaglossa in collaborazione con la città Metropolitana di Catania, ideato e diretto da Salvatore Guglielmino, piano e voce protagonista sulla scena, accompagnato da Franco Presti alla chitarra e Salvo Catania alla batteria, dove rivivranno le tradizioni e le storie della nostra terra come i “nanareddi”, personaggi legati alle novene siciliane per un viaggio speciale intorno alle nostre radici storiche.

“Da cantastorie moderno- dichiara Salvatore Guglielmino-riproporrò davanti ad una scenografia unica come quella dell’altare della chiesa le canzoni della vecchia storia siciliana attraverso un sound unico ed originale mantenendo sempre una forte impronta latina”.