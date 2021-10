Renny Zapato, il cantattore catanese alla conquista di Hollywood

Riprese movimentate per il cantattore catanese Renny Zapato, attualmente impegnato sul set di “Bad Guy” il crime drama e il dark commedy con Claudia Pandolfi e Luigi Lo Cascio la serie originale italiana, prodotta da Indigo Film per la regia di Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi, disponibile in streaming nel 2022 su Prime Video. “Si era sparsa la notizia che vicino al nostro set- dichiara Renny Zapato protagonista del successo internazionale della web serie “Fratelli Noir” di Daniele Gangemi accanto a Francois Turrisi- stavano girando Francesca Chillemi e Can Yaman durante gli spostamenti utilizzando un furgone nero con i vetri oscurati le tante fan decise a conquistare l’attore turco mi hanno seguito fino ad arrivare vicino al caravan nella speranza di un selfie o di un abbraccio”.

Tanti gli imminenti progetti cinematografici per Zapato il papabile tigrotto di Mompracem in salsa catanese, come un nuovo importante ciak internazionale.

“I rapporti con Claudia Pandolfi, Alessandro Lui fino alle maestranze sono tutti molto familiari e positivi – continua Zapato, uno dei volti dell’attesa serie acquistata da ben 249 paesi che sarà distribuita nel 2022- i registi Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi riescono con grande gentilezza e impegno a indirizzare l’intero cast al meglio realizzando un prodotto dall’ampio respiro cinematografico perché davvero nulla è lasciato al caso”.

Il primo amore per Zapato resta sempre la musica e senza sbilanciarsi ma con un sorriso sornione dichiara: “La mia anima rock protagonista della Catania anni ottanta, insieme alla mia band storica i “Rhino Rockers”, sarà raccontata dallo scrittore Davide Spampinato in un testo che narra i fermenti della vita musicale catanese dal 1970 al 2000 e sono felice di annunciare che sono finalmente rientrato in sala di registrazione per un progetto nazionale con Seba Barbagallo, produttore di Mario Biondi e Mario Venuti per un progetto dal sapore internazionale”. Fervono i preparativi a casa Zapato, poiché si sta preparando ad una grande avventura oltreoceano e senza sbilanciarsi racconta: “Sto lavorando con un coach per migliorare il mio inglese e quotidianamente mi sottopongo a duri allenamenti, per un provino su parte al fianco di una delle star di Hollywood più amate dal parterre femminile, ne vedrete delle belle”.