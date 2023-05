Per “Il maggio dei libri” due giorni dedicati alla poesia e all’arte di Vera Ambra

di Elisa Guccione

Catania- Venerdì 12 maggio, alle ore 16:00, nella splendida Sala Concetto Marchesi di Palazzo della Cultura andrà in scena l’evento “Versi di…Versi: la poesia dell’Eros. Incontro con Vera Ambra”, promosso in partnership con Akkuaria, I Lettulandi, Lettori nella Rete, La Sognatrice con le trecce e Rinascimento Poetico.

L’iniziativa è inserita nel programma della campagna nazionale “Il Maggio dei Libri”, rassegna curata dal Comune di Catania, all’insegna dei Patti per la Lettura promossi dal Centro per il Libro, in accordo, e collaborazione, con tutte le realtà governative, alla ricerca delle fonti culturali e necessarie custodite nei saperi regionali.

A “raccontare Vera Ambra” sarà il pubblico in sala il quale, coinvolto dalla stessa autrice, è stato invitato a leggere i versi pubblicati nella sua folta e variegata produzione poetica.

Un occasione per ripercorrere parte della sua produzione.

Un pomeriggio di festa per celebrare l’impegno culturale di una professionista che tanto ha dato e che instancabilmente continua a dare al mondo della poesia e dell’editoria.

Saranno presenti: Alfredo Sorbello, Antonella Sturiale, Arianna Praino, Dario Miele, Enrico Pappalardo, Davide Spampinato, Elena Lizzio, Enrica Torrisi, Ettore Tortorici, Francesco Giordano, Francesco Saitta, Franco Liotta, Filippo Tusa, Gianluca Barbagallo, Giuseppe Pisasale, Iolanda Fichera, Ivan Randazzo, Liliana Nigro, Linda Minnella, Lorenzo Monaco, Lucio Di Mauro, Maria Rosaria Marcenò, Mariella Sudano, Mario Bonica, Martina Luvarà, Melina Pappalardo, Paola Nibbi, Orazio Gangemi, Riccardo A. Strano, Ricki Calzona, Savio Pagano, Silvana Spina, Stefania Nibbi.

La conduzione dell’evento, moderata da Matteo Licari, è stata affidata a Grazia Scardaci e Valentina Giua.

Accompagneranno le voci narranti la chitarra del Maestro Davide Sciacca e la pittura in estemporanea del Maestro Salvatore Barbagallo.

Gli incontri con la poesia continueranno sabato 13 maggio dalle ore 10.00 alle 12.00 con “Poetri Workshoop” un laboratorio pratico di “Poesia dell’Istante” condotto da Grazia Scardaci; alle 12.00 seguirà l’incontro con il poeta milanese Gabriele Stefani che presenterà il suo libro “Le radici nel vento”.

A fine rassegna Vera Ambra, presidente dell’Associazione Akkuaria, donerà la sua ultima produzione letteraria alla Biblioteca Vincenzo Bellini.

Elisa Guccione