Per il cartellone “Giovani Sguardi” Anomalia e il controverso mondo dell’intelligenza artificiale

Intelligenza Artificiale e confine tra umano e non umano gli argomenti su cui si basa il nuovo interessante spettacolo della rassegna “Giovani Sguardi” della Compagnia Buio in Sala diretta e fondata dagli attori e registi Massimo Giustolisi e Giuseppe Bisicchia insieme a Silvana D’Anca e Giovanna Sesto.

Venerdì 16 febbraio e sabato 17 febbraio, alle ore 21, sul palco di Spazio Bis, all’interno dei locali della scuola d’arte Buio in Sala, al centro polifunzionale Leonardo Da Vinci, andrà in scena la pièce “Anomalia” un testo scritto e diretto da Matteo Castiglia con la supervisione artistica di Giuseppe Bisicchia e Massimo Giustolisi.

“In un immediato futuro Elio un giovane ingegnere porta a casa un’intelligenza artificiale impiantata su un corpo femminile- spiega il giovane autore e regista- Fin dal primo momento l’i.a. dimostra di non essere proprio un robot e di sapersi esprimere e comportare normalmente, ma nella maggior parte dei casi risulta essere profondamente schietta, inopportuna e sagace”.

Gli attori Anastasia Cino, Federica Fischetti e Andrea Luvarà metteranno in discussione la loro stessa abilità nello stare al mondo e inizieranno a riflettere insieme al pubblico quale cambiamento porterà l’I.A. e soprattutto cosa potrebbe succedere nei rapporti umani.

“Nello svolgersi della storia- continua Matteo Castiglia- i protagonisti si accorgeranno dopo un primo rodaggio che l’I.A. sarà più brava dei suoi stessi maestri creando non pochi punti di domanda che spingeranno il pubblico presente in sala alla riflessione su cosa siamo diventati e cosa potremmo essere”.

Il testo è stato scelto dopo la partecipazione ad un bando interno promosso da Buio in Sala rivolto ad attori under 35.